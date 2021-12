Legge Bilancio. Patuanelli su sostegno ed incentivi filiera agroalimentare

"Sostenere ed incentivare la filiera agroalimentare è il modo migliore per proteggere le nostre unicità, i prodotti tradizionali del Made in Italy. Le politiche di filiera sono al centro dell’azione che abbiamo voluto mettere in campo al ministero delle Politiche Agricole: per il prossimo biennio abbiamo previsto in Legge di Bilancio 160 milioni di euro sul Fondo per lo Sviluppo e il Sostegno delle Filiere Agricole, della Pesca e dell’Acquacoltura e 120 milioni per i Distretti del Cibo; risorse che si aggiungono alle progettualità del PNRR per cui abbiamo previsto 1,2 miliardi proprio sulle politiche di filiera", scrive in queste ore sui social il titolare del Mipaaf, ministro Stefano Patuanelli.

Che prosegue: "Risorse che il settore primario del nostro Paese non ha mai visto prima e che serviranno per potenziare l’agricoltura biologica e lottare contro la perdita di biodiversità, migliorare il benessere degli animali, migliorare la distribuzione del valore lungo le diverse fasi della catena, sviluppare la produzione di energia rinnovabile e l’efficienza energetica, garantire la sicurezza dell’approvvigionamento alimentare e ridurre le perdite e gli sprechi alimentari. I contratti di filiera e gli investimenti che abbiamo previsto congiuntamente in Legge di Bilancio e a valere sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza sono un nuovo punto di partenza per l’agricoltura del futuro".

