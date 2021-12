Contro lo spreco ora si gioca a Tetris

Samsung ha annunciato la collaborazione con The Tetris Company per lanciare Samsung Stackers: un kit di contenitori per alimenti in edizione limitata ispirata a Tetris, il famoso puzzle, per organizzare il frigorifero in maniera smart e ridurre lo spreco. Il set di contenitori ricalca le sette forme iconiche e i colori dei tetramini del videogioco (ciano, giallo, viola, verde, blu e arancione) per rendere più semplice la conservazione degli alimenti all’interno del frigorifero o del congelatore. Il ricavato dalle vendite del kit sarà devoluto interamente alla European Food Banks Federation, un’organizzazione no profit che rappresenta una rete di 335 banchi alimentari di tutta Europa, impegnati nella lotta contro gli sprechi alimentari e nella riduzione dell’insicurezza alimentare.

Da un sondaggio effettuato da Samsung, è emerso che tre quarti degli intervistati (75%) si sentono in colpa per la quantità di rifiuti prodotti e tre su cinque (61%) sono diventati, durante i periodi di lockdown, più consapevoli dei loro sprechi alimentari. Inoltre, il 74% degli italiani ritiene che un sistema di organizzazione degli alimenti migliore li aiuterebbe a ridurre gli sprechi, e sette su dieci pensano che il cibo durerebbe più a lungo se conservato correttamente.

Il problema degli sprechi alimentari, dopo una leggera flessione durante il picco dell’emergenza sanitaria, sta tornando ai livelli pre-pandemia. Tre persone su dieci (30%) ammettono infatti di sprecare più cibo rispetto al periodo del lockdown, poiché prestano meno attenzione alla sua gestione, ordinando più spesso take away e limitando le pratiche virtuose come il “batch cooking”, o il riutilizzo degli avanzi, a causa di una ripresa della vita più frenetica fuori casa.