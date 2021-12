Coop: entra nel vivo la campagna per le vaccinazioni in Africa

Decolla #coopforafrica, la campagna di raccolta fondi promossa da Coop per favorire la vaccinazione e la lotta al Covid in Africa, presentata a Roma (vedi articolo di EFA News del 3/12/2021) e sostenuta ora anche da un video on-air da pochi giorni. Al fianco di Coop, l’Agenzia ONU per i Rifugiati-UNHCR, la Comunità di Sant‘Egidio e Medici Senza Frontiere. Le donazioni raccolte dal 9 dicembre (per un mese) saranno raddoppiate da Coop. Obiettivo: vaccinare oltre 250.000 persone.

“Dall’inizio della pandemia, l’UNHCR ha ribadito che nessuno è al sicuro finché non lo siamo tutti – ha spiegato Chiara Cardoletti rappresentante UNHCR per l’Italia, la Santa Sede e San Marino. È chiaro ormai che gli evidenti squilibri osservati nella condivisione dei vaccini tra gli Stati sono controproducenti e miopi e che un approccio ‘prima il mio paese’ non funziona in una pandemia che non conosce confini. Per questo siamo molto grati a COOP che con #coopforafrica ha fatto una scelta coraggiosa, mostrando visione e lungimiranza. Grazie alle risorse che Coop metterà a disposizione, nel 2022 l’UNHCR potrà realizzare attività cruciali in 21 paesi dell’Africa Centrale e Occidentale”.

“La nuova variante Omicron ha acceso i riflettori sulla diffusione del Covid-19 in Africa", ha aggiunto Marco Impagliazzo, presidente della Comunità di Sant’Egidio. "È necessario essere consapevoli che da questa pandemia si esce solo insieme, perché il virus non conosce confini e continuerà a rappresentare una minaccia finché i vaccini non saranno disponibili per tutti"

“Il sostegno di Coop arriva in un momento importante della nostra azione in contrasto al Covid-19 e mentre il virus continua a mutare, configurando una nuova potenziale minaccia per i sistemi sanitari di tutto il mondo - la dr.ssa Stella Egidi, responsabile medico di MSF - È essenziale che governi e aziende farmaceutiche assicurino accesso a vaccini e cure per tutti, ma è anche indispensabile mettere i paesi a medie e basse risorse nelle condizioni di poter realizzare campagne di vaccinazioni efficaci, in grado di raggiungere prima di tutto i gruppi più vulnerabili".

“Pensiamo sia necessario mettersi tutti in gioco di fronte a una pandemia e indirizzare gli sforzi verso una causa comune. E’ lo stimolo che ci guida in questa nuova campagna di raccolta fondi", ha spiegato Marco Pedroni Presidente Coop Italia e Ancc-Coop. "Da parte di Coop l’impegno importante che ci prendiamo è quello di raddoppiare le donazioni che arriveranno".

La campagna durerà fino al 9 gennaio. Si può donare alle casse degli oltre 1100 punti vendita Coop o utilizzare la piattaforma Eppela (www.eppela.com/coopforafrica) o il conto corrente dedicato (Iban: IT 12 E 02008 05364 000106277813).

Guarda il video: