Fabbri 1905 ha un nuovo direttore generale

Michele Magli, bolognese, 44 anni, è il nuovo direttore generale di Fabbri 1905 S.p.A. Studi classici, una laurea in ingegneria gestionale con una tesi sul Total Quality Management nelle aziende, poi specializzazioni post laurea di alto profilo, collaborando con rinomate società di consulenza come Bonfiglioli consulting e Toyota Academy.

Prima di fondare una propria azienda di consulenza, Magli ha fatto importanti esperienze manageriali anche come direttore generale in medie aziende con compiti di ristrutturazione operativa o di internazionalizzazione, operando in svariati paesi di Europa, Sud America, Asia ed Africa. Un nutrito pacchetto di esperienze che lo ha portato in Fabbri 1905 ad affiancare il Cda e la squadra dei top manager della nota azienda bolognese.

“Sono particolarmente orgoglioso di entrare a far parte di questa azienda che per un bolognese è molto di più che un luogo dove si produce qualcosa di molto buono: è un luogo identitario per la città e per me in particolare è un perfetto esempio di quella Total Quality che ho studiato e cercato di applicare a tutte le mie esperienze aziendali”, ha affermato il neo-direttore generale.

Michele Magli succede a Sabino Spada che ha ricoperto il ruolo di direttore generale in Fabbri per oltre 4 anni, fino ad aprile 2021, prima di concludere la sua esperienza lavorativa dopo 39 anni di lavoro in azienda.