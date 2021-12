Carne in provetta: investiti oltre 14 miliardi

Carne artificiale. Quali sono le implicazioni ambientali, sociali, economiche e anche relative alla salute umana del cibo prodotto in laboratorio? Se ne è parlato oggi durante il dibattito organizzato in occasione dell’uscita in Italia del volume edito da Castelvecchi Carne Artificiale? No, grazie del giornalista francese Gilles Luneau. Insieme all’autore hanno partecipato Giorgio Cantelli Forti (Presidente dell’Accademia Nazionale di Agricoltura), Susanna Bramante(Agronoma e consulente della nutrizione), Paolo De Castro (Eurodeputato) ed Ettore Prandini (Presidente Coldiretti). L’incontro è stato moderato da Angelo Di Mambro (Giornalista Ansa e Informatore agrario).

L’autore - i suoi reportage sono pubblicati da Le Nouvel Observateur, Géo, VSD e Challenges - nel suo volume ricostruisce il flusso di capitali che finanzia le startup che oggi lavorano per la produzione di carne sintetica. Riportati nel libro i dati resi pubblici dal Good Food Institute, l’organizzazione no-profit che promuove alternative vegetali e cellulari ai prodotti animali, secondo cui in due anni dal 2017 al 2018, gli investimenti in società di sostituti della carne, del latte e delle uova a base di piante hanno raggiunto i 14 miliardi di dollari. Mentre quelli per la carne coltivata, benché essa non sia ancora commercializzata, tra il 2015 e novembre del 2019 hanno superato i 150 milioni di dollari di investimenti.

“Oggi sono censite 800 aziende nel mondo che fanno alternative alla carne, 90 lavorano sulle cellule in vitro, stiamo vivendo una fase di espansione” ha detto durante l’evento Luneau. Ma di cosa parliamo quando parliamo di carne in provetta? “Preferisco parlare di surrogati della carne - risponde Luneau -non possiamo parlare di carne quando parliamo di prodotti coltivati che vogliono sostituire la carne animale”. Secondo Luneau sono prodotti che hanno completamente spezzato il legame tra nutrizione e natura. “In inglese si dice “plant based meat” - precisa il giornalista - ma questi surrogati non sono a base di piante, ma a base di proteine vegetali estratte dai vegetali, oppure prodotte artificialmente tramite modifica genetica. Sono alimenti ultra trasformati, e non certo vegetali vicini alla natura. Per quello che concerne la carne artificiale, poi, questa viene prodotta in un laboratorio chimico”.

"Che si parli di carne, piuttosto che di fumo o di alcol, quando si parla di nutrizione, in generale, e dei possibili effetti nocivi per la salute il problema ricorrente è prima di tutto quello di una corretta comunicazione - osserva Paolo De Castro, coordinatore del Gruppo S&D alla commissione Agricoltura del Parlamento europeo - Non possiamo perdere di vista il fatto che la questione principale è la distinzione tra consumo e abuso di determinati alimenti. Ogni cittadino e consumatore ha il diritto di assumere ciò che desidera, sia pure entro i limiti di legge".

Ma l’Italia è pronta a consumare carne artificiale? Secondo Ettore Prandino, presidente di Coldiretti no "Il 95% degli italiani non mangerebbe mai carne sintetica se questa arrivasse sul mercato, con una bocciatura quasi plebiscitaria per la bistecca fatta in laboratorio da cellule staminali prelevate dal muscolo di un bovino, rompendo il legame con la naturalità del cibo” E sulla questione dell’impatto ambientale il presidente della Coldiretti ribadisce gli alti standard dell’allevamento italiano “La vera carne italiana nasce invece da un sistema di allevamento che per sicurezza e qualità non ha eguali al mondo".

Per Giorgio Cantelli Forti, “la finalità di questo sistema è di spingere la sensibilità dell’opinione pubblica a sostituire l’agricoltura e l’allevamento con alimenti proteici definiti “identici” e falsi prodotti “tradizionali” ottenuti in laboratorio tramite tecniche biotecnologiche rivolte alla produzione di “carne “animale” da cellule proteiche vegetali per poi servire nel piatto, ad esempio, un hamburger o un pollo vegano dotati dello stesso look e possibilmente dello stesso sapore” E sulle implicazioni etiche il professore aggiunge “I costi sono ancora proibitivi per sostituire la carne, le uova, il latte e tutti gli alimenti di origine animale, ma questa industria “da guerra”, forte di una rete ideologica incosciente, tenderà a distruggere il mondo agricolo con quel che consegue a livello dell’economia dei Paesi e del lavoro di milioni di addetti”. La domanda che Cantelli Forti si fa è“L’omologazione di tali alimenti vegetali garantisce la loro sicurezza nutrizionale? Non si tratta solo di corretto apporto di Vitamina B12, acido folico, ferro come deve conseguire a un pasto di carne animale rossa, qui si tratta di avere dati certi e indipendenti che dimostrino la stessa biodisponibilità di ogni nutriente, garantita dall’interazione complessa tra i vari tessuti che compongono la carne animale e rilevati da una corretta alimentazione e dal millenario studio di popolazione”.

Ma dal punto di vista nutrizionale? Quali sono le qualità della carne artificiale? “Anche se i nutrienti vengono ricreati in laboratorio e addizionati artificialmente, l'impatto sul metabolismo non è lo stesso del cibo naturale - commenta Susanna Bramante. - Il cibo naturale è una matrice complessa di nutrienti e di sostanze che interagiscono tra loro, molte delle quali ancora a noi sconosciute. Non ci sono ancora studi sull’impatto che avrà la carne sintetica sulla salute, ma i presupposti non fanno ben presagire”.