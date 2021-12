Consorzi vino e olio Chianti cercano uno sviluppatore del programma "Meet"

Il Consorzio vino Chianti classico in qualità di capofila e in partenariato con il Consorzio olio Dop Chianti classico, ha presentato, per la pubblicazione nel supplemento della Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, l’avviso di gara, a procedura aperta per l’affidamento della realizzazione di una campagna di informazione e promozione sul sistema delle indicazioni geografiche europee del programma denominato “Magical Experience of European Taste” (Meet), presentato sul bando 2021 “Call for proposals for simple programmes – Promotion of agricoltural products”.

Il programma triennale (2022-2024), relativo ad attività di informazione e promozione rivolte ai mercati target Italia, Germania, Francia, Svezia, è stato presentato a maggio 2021 alla Commissione Europea, in conformità al regolamento (Ue) n. 1144/2014 – "promozione dei prodotti agricoli nei paesi terzi" – Call for proposal Simple Programmes (2021/C 31/06). Tale attività dovrà essere espletata dall'avvio del contratto fino al termine dello stesso, in coerenza con finalità, metodi e risultati attesi della politica comunitaria.

L'aggiudicatario dovrà organizzare, sviluppare e coordinare diverse aree di attività individuando le migliori soluzioni strategiche ed innovative, articolate in: pubbliche relazioni; social media, pagine web, piattaforma e-learning; Adv off line e on line; strumenti di comunicazione; eventi; sponsorizzazione eventi. Il valore dell’appalto è pari a Euro 1.615.422,50 per una durata di 36 mesi. Il termine per il ricevimento delle offerte è fissato per il giorno 07 gennaio 2022 alle ore 10.00.