Bollicine, amari e liquori: come brindano gli italiani durante le feste?

La spesa del beverage delle feste degli italiani viene effettuata abbastanza sotto data: la settimana durante la quale si mettono nel carrello il maggior numero di bottiglie è infatti quella prima di Natale; mentre è nella settimana del 25 dicembre che viene registrato il picco di spesa, segno spesso dell’aumentare dei prezzi man mano che ci si avvicina alla data “clou”. Lo rivela uno studio di Everli, il marketplace della spesa online, che ha voluto scoprire le abitudini e preferenze degli italiani in fatto di bollicine, amari e liquori analizzando i loro acquisti effettuati sul sito e via app in occasione delle ultime festività.

La regione italiana che più di altre apprezza le “bollicine” è la Lombardia, con ben 4 province nella top 10 di quelle in cui si spende di più, e nello specifico Cremona (in 3° posizione), Lecco (6°), Como (7°) e Bergamo (10°). Anche in Emilia-Romagna però non si bada a spese quando è il momento di stappare, considerata la presenza di altrettante 3 province in questa speciale classifica: in primis la capolista Parma (1°), in buona compagnia insieme a Ravenna e Modena (rispettivamente all’8° e 9° posto).

Se si guarda alla top 20 delle bollicine più acquistate nello Stivale, la metà (10) sono Prosecco contro solo 6 champagne e 3 spumanti del Trentino Alto Adige. In base all’analisi, gli italiani preferiscono chiudere i banchetti festivi con un ammazzacaffè a base di amari e grappe, più che di liquori e creme, con oltre 3.700 bottiglie della prima categoria acquistate durante le ultime festività contro 2.700 della seconda. Guardando alla top 15 dei prodotti più acquistati per le festività nel 2020 della categoria amari e grappe, più di due terzi sono amari (11) contro solo 4 grappe. I maggiori cultori della grappa sono i consumatori delle province di Vicenza, Rovigo, Mantova e Massa Carrara, le uniche tra quelle in cui si spende di più per acquistare amari e grappe in cui figurano grappe tra i 5 prodotti più acquistati.

A livello nazionale, tra i gusti più amati vince la Irish cream. L’elemento goloso sembra però essere un driver importante nella scelta degli italiani che preferiscono liquori e creme: infatti, guardando a questa top 5, compaiono ben due creme di whisky, un liquore al cioccolato e uno alla liquirizia, contro solo uno al limone.