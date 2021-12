Pnrr: modalità semplificate per i contratti di filiera

“I contratti di filiera sono fondamentali per lo sviluppo dei prodotti 100% italiani, dal campo alla tavola. Per questo Filiera Italia ha sempre chiesto che nel Pnrr avessero uno spazio importante. Ringraziamo quindi il Ministro delle politiche agricole Stefano Patuanelli per aver risposto positivamente al nostro appello e per la firma sul decreto che semplifica alcune procedure per utilizzare 1,2 miliardi di euro. Potremo così presentare le nostre proposte operative con decine di realtà leader del settore agroalimentare che potranno investire in Italia, dare opportunità di lavoro ai giovani e stabilizzare i rapporti con centinaia di agricoltori e allevatori che sono il cuore di questo sistema. Per filiere più forti e più eque servono proprio strumenti che accompagnino tutto il Made in Italy a presentarsi unito. Filiera Italia è pronta a raccogliere la sfida sui diversi settori dell’agroalimentare rappresentati”.

Così Luigi Scordamaglia di Filiera Italia commenta la firma da parte del Ministro Patuanelli del decreto che disciplina i finanziamenti a sostegno dei Contratti di filiera e le modalità e le procedure per l'attuazione del V Bando del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

I progetti finanziabili possono avere un volume da 4 a 50 milioni di euro di investimenti per la produzione agricola, per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e agroalimentari, per la promozione e la pubblicità di prodotti di qualità certificata o biologici, ricerca e sperimentazione.

“Lo strumento riflette una mutata condizione globale in cui se vuoi essere competitivo a livello internazionale non bastano più marchi e prodotti ma serve la capacità di consolidare una propria supply chain sostenibile competitiva e trasparente sulla distribuzione del valore”.