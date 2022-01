Covid: a rischio l'intero settore manifatturiero italiano

“Per non bloccare la ripresa si introduca senza indugi il super Green Pass obbligatorio per tutti i lavoratori”, così Luigi Scordamaglia, consigliere delegato di Filiera Italia che aggiunge “con una ripresa della domanda in atto e rischi di interruzione della filiera produttiva legata al diffondersi dei contagi tra i lavoratori, la scelta di prevedere l'obbligo di vaccinazione non appare davvero rimandabile”.

“Non è vero che nelle nostre fabbriche il 10% non è vaccinato", spiega Scordamaglia. "Scendiamo spesso al di sotto dell’1%: non è giusto per pochi irresponsabili mettere a rischio l'intero settore manifatturiero italiano già in difficoltà a far fronte alla domanda per carenza materie prime". E prosegue il consigliere delegato sul tema del ritorno al lavoro agile per la PA “per consentire il pieno funzionamento della pubblica amministrazione altrettanto fondamentale alla ripresa e assicurare la piena attuazione del Pnrr abbiamo bisogno di una Pa efficiente e presente, i danni dello smart working in questo settore sono stati e sarebbero incalcolabili, si pensi piuttosto a creare un ambiente sicuro richiedendo la super certificazione per tutti compreso il settore pubblico”.

Conclude il consigliere delegato: “vaccinare tutti vuol dire non far ammalare, non far occupare posti in ospedale in terapia intensiva e quindi anche non far scattare i passaggi di livello di rischio dei territori, evitando lockdown che avrebbero effetti drammatici sulla ripresa e soprattutto sull’occupazione”.