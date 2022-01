Burger King: a Novara il 232° locale italiano

Burger King Restaurants Italia ha aperto subito prima di Natale un nuovo ristorante a Novara, in via XXIII Marzo 1849. Il locale, in una struttura stand alone, è il numero 232 per la catena in Italia, dove è presente in dal 1999. Il locale ha anche una corsia dedicata al Drive Thru, oltre al servizio di delivery a casa, Wi-Fi gratuito e aree giochi all'interno e all'esterno.

La catena ha anche annunciato l'apertura di altri 100 locali nei prossimi 4 anni.

In un'intervista sul Sole 24 Ore dell'8 gennaio, Alessandro Lazzaroni, general manager di Burger King Italia, ha detto che "da maggio i risultati positivi rispetto al 2019 sono stati costanti mese dopo mese e nell’ultimo trimestre la crescita è stata di oltre il 5%. È un dato importante se si tiene conto che ci sono ancora restrizioni anti-Covid ed è diminuito il fatturato legato alla vita notturna che per noi è sempre stato importante. Durante la pandemia non ci si siamo comunque fermati, investendo 40 milioni. Per il 2022 sono previste 30 aperture, le prime in Lombardia, Emilia Romagna e Lazio. Nei prossimi quattro anni stimiamo realisticamente il via ad almeno cento nuove strutture che creeranno duemila posti di lavoro”.