Berlin Packaging rileva la francese La Parfait

Berlin Packagin ha completato l’acquisizione delle attività e dei marchi Le Parfait da O-I France Sas, rafforzando così, la sua posizione come azienda di riferimento per la fornitura di contenitori in vetro di alta qualità nel mercato business to business (B2B), aumentando al contempo la sua quota di mercato nel segmento business to consumer (B2C).

Le Parfait è conosciuta per gli iconici vasi e chiusure in vetro prodotti da O-I France SAS e dalle sue consociate. Il marchio francese è da sempre legato alla tradizione della conservazione del cibo fatto in casa, come marmellate, conserve, miele e paté. Questi vasi in vetro facilmente identificabili dai consumatori hanno una lunga durata e sono dotati di guarnizioni in gomma naturale e riciclata, così da fornire una soluzione di imballaggio sostenibile.

“Con il completamento dell'acquisizione del marchio Le Parfait consolidiamo ulteriormente la nostra leadership nel mercato B2B del packaging in vetro di qualità premium, creando allo stesso tempo nuove interessanti opportunità nel mercato di consumo”, ha dichiarato Paolo Recrosio, CEO di Berlin Packaging Emea.

I vasi e le chiusure in vetro firmati Le Parfait vengono prodotti presso gli stabilimenti di Puy-Guillaume in Francia e di Siviglia in Spagna. O-I France e le sue consociate continueranno a produrli nell’ambito di un accordo di fornitura a lungo termine con Berlin Packaging France, garantendo la continuità della fornitura per questo prodotto.