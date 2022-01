Carrefour, Greta Bonsignore nuova responsabile comunicazione

Greta Bonsignore è la nuova Direttrice comunicazione esterna e interna, relazioni istituzionali e Csr di Carrefour Italia. "Entusiasmo alle stelle! - ha scritto la manager su Linkedin - Carrefour Italia sta davvero trasformando il proprio business model e la propria cultura, grazie a una visione moderna, persone di talento e un management capace di ascoltare, includere e ispirare il cambiamento".

Bonsignore proviene da Wallgreens Boots Alliance, dove ha ricoperto per 4 anni l'incarico di Head of External Relations. In precedenza ha lavorato in diverse agenzie di comunicazione (Msl Group, Publicis e iCorporate). Laureata in Economia politica all'università di Pavia, Greta Bonsignore ha ottenuto anche un diploma post-graduate in Media Relations alla Business School del Sole24Ore.

Intanto Carrefour Italia ha comunicato oggi di aver ottenuto per la quinta volta consecutiva, la certificazione assegnata da Top Employers Institute, che valuta e premia le migliori aziende in base alle politiche HR, alla qualità dell’ambiente di lavoro e alle azioni di engagement, con particolare attenzione alla crescita professionale, ai programmi di formazione e sviluppo, fino alla digitalizzazione dei processi HR.

“Siamo orgogliosi di aver ottenuto anche quest’anno l’importante certificazione di Top Employer 2022, che conferma la validità delle strategie HR che stiamo portando avanti da anni” afferma Paola Accornero, General Secretary di Carrefour Italia. “L’ascolto è per noi un elemento fondamentale, quello da cui partire per comprendere insieme ai nostri collaboratori come migliorarci costantemente. Il nostro obiettivo è garantire un ambiente inclusivo e paritario, che accolga la diversità di talenti, competenze e esperienze. Valorizziamo le nostre persone e le accompagniamo in un percorso di crescita professionale attraverso la formazione continua e attività di upskilling. Soprattutto in questi ultimi due anni, è stato per noi cruciale supportare i nostri collaboratori, sempre in prima linea, attraverso numerose iniziative di ascolto, comunicazione diretta e supporto psicologico, con particolare attenzione al well-being nel ridisegno dei nuovi modi di lavorare”.