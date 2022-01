Confectionery: Perfetti Van Melle Italia è Top Employer Italia 2022

Perfetti Van Melle Italia ottiene per il secondo anno consecutivo la certificazione Top Employer Italia 2022, riconfermandosi attenta alla valorizzazione dei propri collaboratori in ogni ambito della sfera lavorativa. Insieme al riconoscimento italiano, l'industria dolciaria ha ottenuto inoltre anche la riconferma della certificazione di Gruppo come Top Employer Europe. L’azienda ha intrapreso un percorso che mira a creare condizioni di lavoro stimolanti, che consentano a tutti di poter esprimere il proprio potenziale e di lavorare insieme con soddisfazione: la certificazione Top Employer testimonia proprio questo impegno, declinato in tutte le aree dell’employee experience.

Nella Survey che ha portato alla riconferma della certificazione, indagando pratiche e strategie HR in sei macro aree ed approfondendo 20 diversi ambiti, tra cui People Strategy, Work Environnment, Talent Acquisition, Learning, Well-being, Diversity & Inclusion, Perfetti Van Melle ha conseguito un punteggio elevato, addirittura superiore a quello dell’anno precedente e al benchmark globale ed europeo. L'impresa italo-olandese conferma dunque con orgoglio il proprio posto tra le 1857 aziende nel mondo, e le 131 italiane, che hanno ottenuto questo prestigioso riconoscimento.

“Partecipare alla Survey di Top Employer rappresenta per noi uno stimolo importante per migliorare di anno in anno i nostri processi e le nostre pratiche di gestione del nostro personale. La certificazione ottenuta quest’anno, con un punteggio più alto rispetto al 2021, ci rende molto orgogliosi confermando che i programmi e le priorità che abbiamo impostato vanno nella giusta direzione per realizzare un mondo del lavoro migliore. Oltretutto, questo risultato particolarmente brillante arriva in un periodo storico difficile, che ha pesantemente influenzato la vita personale e lavorativa di tutti: ciò significa che la valorizzazione delle nostre risorse umane rimane un focus prioritario, anche quando le difficoltà di business aumentano” ha commentato Samuele Marri, direttore Human Resources di Perfetti Van Melle. “La certificazione Top Employer coinvolge tutti i nostri 1200 dipendenti che lavorano nelle nostre diverse sedi e società del Gruppo in Italia, che ringraziamo per il costante impegno e la passione che mettono nel loro lavoro”.

Perfetti Van Melle è tra i primi Gruppi al mondo nel mercato confectionery (caramelle e chewing gum) presente con i suoi prodotti in oltre 130 Paesi. Conta oltre 17.000 dipendenti e opera con 32 società, tra unità produttive e distributive, dislocate in ogni continente. I marchi commercializzati in Italia sono tra i più noti e rinomati: Vigorsol, Daygum, Brooklyn, Happydent, Vivident, Big Babol, Mentos, Frisk, Fruittella, Alpenliebe, Golia, Chupa Chups, Morositas. In Italia il Gruppo ha sede a Lainate (Milano) dove è il sito stabilimento storico, e conta altre 4 unità produttive, con circa 1200 collaboratori.