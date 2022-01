Il caffè italiano patrimonio Unesco: arriva la candidatura ufficiale

Il caffè italiano è candidato a patrimonio immateriale dell’umanità dell’Unesco. "In Italia il caffè è molto di più di una semplice bevanda: è un vero e proprio rito, è parte integrante della nostra identità nazionale ed è espressione della nostra socialità che ci contraddistingue nel mondo", ha detto il sottosegretario alle politiche agricole alimentari e forestali, Gian Marco Centinaio annunciando l'approvazione all'unanimità da parte del Mipaaf della candidatura. Questa è stata poi trasmessa alla Commissione nazionale italiana per l'Unesco. "Confidiamo che la approvi e la trasmetta entro il 31 marzo a Parigi", ha commentato Centinaio ed ha aggiunto: "la tazzina di espresso rappresenta per tutti gli italiani un rito sociale e culturale che trova riscontro anche nella letteratura e che appassiona tutto il Paese, da Napoli a Venezia fino a Trieste passando per Roma e Milano. Una candidatura tanto più importante in un momento storico in cui le restrizioni dovute alla pandemia hanno penalizzato i rapporti sociali, molti dei quali avevano come cornice il bancone o il salotto all'aperto di un bar davanti a un buon caffè italiano", ha concluso.

Sulla candidatura si è pronunciato anche il presidente del Consorzio promozione caffè, Michele Monzini: “esprimiamo la nostra soddisfazione per questa importante conferma dell’eccellenza della nostra amata tazzina tricolore. Abbiamo seguito gli sviluppi della candidatura Unesco del caffè espresso che finalmente vede in questo importante momento di passaggio il riconoscimento dell’impegno, della passione e della professionalità degli operatori della nostra filiera. Si tratta di un risultato importante, il giusto riconoscimento di un prodotto capace di unire le molteplici ricchezze e le diverse tradizioni del nostro incredibilmente vario territorio in un unico rito, quello del caffè al bar: un rito di piacere, socialità, identificazione, che ci viene riconosciuto in tutto il mondo".

"Ricordiamo il valore simbolico del caffè anche per l’economia italiana, in quanto fiore all’occhiello della qualità made in Italy, fortemente richiesta anche all’estero", ha aggiunto Monzini. Stiamo parlando di oltre 800 torrefattori, più di 7.000 dipendenti, un fatturato di 3,6 miliardi di Euro: "un settore strategico per la nostra economia messo a dura prova dalla crisi pandemica, ma che vede in prima linea l’impegno appassionato di torrefattori, di costruttori di macchine da caffè professionali, di tutta l’industria collegata e della professionalità dei baristi per garantire al consumatore un prodotto italiano di ottima qualità in tutto lo stivale”, ha concluso.

In proposito vedi anche notizia EFA News.