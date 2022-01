Monini, assegnati i premi per l'altruismo

Un apiario in provincia di Arezzo, la creazione di un’area verde urbana a Campodarsego (PD), attrezzature sportive per una scuola di Mestre: sono le destinazioni finali dei tre premi da 5.000 euro ciascuno messi in palio da Monini per il concorso “Vinci & Aiuta” appena conclusosi.

Tre premi “altruistici” da devolvere a favore di un progetto di valenza sociale in campo ambientale, urbanistico ed educativo a scelta, legati al semplice acquisto di una bottiglia di extravergine dell’azienda spoletina e, naturalmente, alla fortuna di essere estratti.

I tre vincitori sono risultati il giovane chef romano Ivan Artistico (che ha deciso di devolvere la somma a un apiario in provincia di Arezzo gestito da giovani volontari che conosce bene per impegno e serietà); la signora Alessandra Coletto, operaia metalmeccanica della provincia di Padova che ha voluto sostenere la creazione di un’area verde in via Vecchia attraverso la piantumazione di 48 Pioppi cipressini (Populus Nigra Italica); e lo studente universitario di Mestre Filippo Camoli, che ha indicato l’Istituto Comprensivo Caio Giulio Cesare di Mestre come scuola alla quale fare la donazione di 5.000 euro per l’acquisto di dotazioni sportive.

Con questa formula Monini ha scelto di coinvolgere i clienti nell'iniziativa “A Hand for the Future”, piano di sostenibilità decennale lanciato nel 2020 per il suo Centenario: “Dai clienti ci viene la conferma di quanto piaccia questo tipo di iniziativa che lega un prodotto a un intento solidale chiaro, sentito, verificabile. Chi vince ci ha detto di provare una sincera soddisfazione, addirittura doppia, sentendosi investito di un ruolo utile alla società con il semplice acquisto di un prodotto” è il commento di Maria Flora Monini.