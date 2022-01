Riso: Illimity supporta lo sviluppo di Sp

Illimity Bank S.p.A. ha erogato un finanziamento a medio lungo termine del valore di circa 4,3 milioni di Euro in favore di SP S.p.A., azienda piemontese attiva nella lavorazione, confezionamento e commercializzazione del riso a livello nazionale e internazionale. Il finanziamento, della durata di 6 anni e assistito da Sace attraverso “Garanzia Italia” (lo strumento previsto dal decreto liquidità destinato al sostegno delle imprese italiane durante l’emergenza Covid-19), rientra in un’operazione più ampia che comprende anche un accordo di factoring e porta il valore complessivo dell’intervento della Banca a circa 8 milioni di Euro.

In dettaglio, l'Istituto di credito ha concesso alla società una linea di credito da 3,5 milioni di Euro, utilizzabile per la cessione da parte di SP dei crediti vantati nei confronti di clienti esteri. L’intervento di illimity è finalizzato a sostenere il nuovo piano industriale della società, che ha realizzato diversi investimenti negli ultimi per l'acquisto di impianti all’avanguardia e per automatizzare quasi l’intero processo produttivo, rendendo lo stabilimento in provincia di Vercelli uno tra i più innovativi del settore in Europa.

Con sede a Stroppiana (Vc), SP oggi è uno dei primi operatori in Italia ed in Europa per fatturato nel settore con un valore della produzione di circa 45 milioni di Euro nel 2020. Il core business dell’azienda si basa sulla selezione delle qualità di riso presenti sul mercato e sulla lavorazione e vendita di riso sfuso e confezionato. La società pone attenzione al tema della sostenibilità. Alcuni esempi sono: il reimpiego degli scarti del riso nel settore automotive, per le caratteristiche ignifughe dei materiali, oppure l’utilizzo dei sottoprodotti del riso per la produzione di barrette proteiche in campo alimentare oppure nel settore dell’edilizia sostenibile.