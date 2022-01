Argo Tractors: un 2022 all'insegna di innovazione e sostenibilità

Dal Lamma di Birmingham al Fima di Saragozza, passando per Fieragricola di Verona: saranno questi alcuni dei principali appuntamenti che faranno da palcoscenico, nella prima parte del 2022, alle novità di Argo Tractor, gruppo industriale italiano, operante nella meccanizzazione agricola, che a Fabbrico (Re) ha dato vita a una vera e propria “motor valley”. (vedi articolo EFA News del 21-1-22). Il Gruppo, che progetta, produce e commercializza in tutto il mondo trattori a marchio Landini, McCormick e Valpadana, si presenta al nuovo anno con diverse novità.

"La forte tensione all’innovazione che contraddistingue da sempre la nostra azienda, ci ha portato nel corso del 2021 alla presentazione di moltissime novità di prodotto, sia nella gamma alta con i nuovi modelli Serie 7 Short Wheelbase, da 165cv e 175cv, sia, in particolare, nel segmento specialistico, come le versioni F, GE, GB, S, V e GT della famiglia REX4, e in quello Utility, come la Serie 4, 5-085 e Serie 5 (fino a 114 cavalli di potenza)", spiega Antonio Salvaterra, Marketing Director di Argo Tractors ai microfoni di EFA News. "Questo cammino di innovazione prosegue nel 2022, anno che vede la nascita della nuova famiglia a cingoli, Trekker Stage V per campo aperto, frutteto e vigneto, con potenze da 75cv a 114cv. E’ poi nel segmento da 135cv a 155cv che si trova il cuore di uno sviluppo che ha interessato in particolare la trasmissione. Parliamo di Landini Serie 6RS, dotato di motore da 4,5 litri e di una trasmissione con 40+40 velocità ottenute da un cambio a 6 marce powershift, 4 gamme robotizzate e il superriduttore. La cabina è nuova e dispone di un tetto panoramico con 8 fari lavoro Led che si presenta ottimale per le lavorazioni con il caricatore frontale dedicato Landini L40, governato dallo stesso joystick che si occupa anche della trasmissione".

Il progresso tecnologico e le nuove esigenze di mercato, hanno rivoluzionato negli anni anche il mondo agricolo. Quali sono le caratteristiche e le richieste dell’agricoltore moderno?

"Sono del tutto analoghe alle caratteristiche dell’imprenditore moderno, che punta ad ottimizzare la propria attività in termini di gestione del personale, dei mezzi di produzione e dei costi. Questo, nel settore dell’agricoltura, si traduce in particolare nell’adozione di strumenti digital e di analisi di big data", spiega Salvaterra.

Oggi, infatti, si parla spesso di agricoltura 4.0 e di digitalizzazione anche nei campi. L'azienda come affronta queste nuove esigenze di mercato?

"Argo Tractors ha già intrapreso un significativo percorso di innovazione, che permette oggi di offrire ai propri mercati di riferimento valide soluzioni per l’agricoltura 4.0. Tra queste, voglio ricordare, tra gli altri, i protocolli di telematica e telediagnosi, i cosiddetti sistemi di Fleet & Remote Diagnostic Management, che riducono sensibilmente i costi operativi aumentando efficienza e redditività. I clienti possono acquistare tali servizi in abbonamento, sia all’atto di acquisto di un nuovo trattore, sia con pacchetti disponibili in aftermarket. A questi si aggiungono poi i sistemi di Psm, “Precision Steering Management”, per il controllo e la gestione della guida satellitare che, nel caso dei nostri marchi, si avvale della competenza e dell’esperienza di Topcon Agriculture. E, ancora, le tecnologie di ultima generazione in ambito Isobus, per far dialogare il trattore con gli attrezzi, sia nel caso di implements per campo aperto, sia, ed è l‘esperienza di Landini nei trattori specialistici, con ISObus green, che permette di applicare anche ad attrezzi puramente meccanici le logiche di controllo e di dialogo, oltre a consentire di promuovere azioni di manutenzione programmata al fine di migliorare l’efficienza ed abbattere i costi di gestione", prosegue Salvaterra.

Agricoltura e sostenibilità, sono ormai un binomio imprescindibile. Possono i mezzi del vostro Gruppo definirsi “sostenibili”, ed in che modo l’azienda si sta muovendo in questa direzione?

"E’ bene sottolineare che la sostenibilità risulta tale se l’intera filiera di appartenenza è a propria volta 'sostenibile'. In tal senso già dal punto di vista industriale Argo Tractors fa sicuramente la sua parte, applicando buone pratiche di risparmio e di efficientamento energetico, processi produttivi che mirano a riciclare i lubrorefrigeranti utilizzati nelle lavorazioni meccaniche e, più in generale, una politica di verticalizzazione della produzione tale da assicurare che il 65% in valore dei componenti del trattore sia realizzato internamente. Ciò favorisce i controlli di qualità e riduce errori e problematiche di supply chain. Dal punto di vista dei prodotti, sono poi state rimotorizzate in Stage V tutte le famiglie di trattori destinate ai mercati regolamentati; così come sono disponibili tecnologie ISObus (sia standard, sia “green” per trattori specialistici) e di Precision Farming che agevolano il cantiere di lavoro trattore-attrezzo in termini di minori sprechi, minori consumi e maggior efficienza nelle lavorazioni. Al contempo, la telediagnosi e la manutenzione programmata assicurano un rendimento costante del trattore dal punto di vista meccanico, elettronico ed informatico", spiega Salvaterra.

"Non ultimo, proprio ad Eima 2021 è stato presentato Rex4 Electra – Evolving Hybrid, un concept di trattore da frutteto/vigneto dotato di un assale anteriore che include due motori elettrici, in grado di assicurare la trazione anteriore in sola modalità elettrica, di amplificare l’effetto frenante del motore e di ricaricare le batterie, garantendo un supporto elettrico alla forza motrice del motore endotermico e contribuendo ad un risparmio di carburante fino al 15%", aggiunge.

Oggi Argo Tractors sviluppa l’85% del proprio fatturato con l’export ed è presente in oltre 100 paesi grazie ad una rete di 2500 concessionarie, 130 importatori ed 11 filiali commerciali. Quali sono le esigenze dei consumatori stranieri? Avete in programma espansioni o il rafforzamento di alcuni mercati esteri?

"Presso le nazioni dove già operano le nostre filiali è in corso un processo di rafforzamento della rete di vendita per consolidare la presenza e per offrire ai nostri clienti prodotti e servizi sempre più mirati alle esigenze locali. Le specificità territoriali rappresentano una sfida volta a coniugare esigenze industriali di standardizzazione e le richieste di personalizzazione. Attraverso un continuo scambio di informazioni con i clienti questa sintesi win-win diventa non solo possibile, ma necessaria per assicurare lo sviluppo continuo dell’azienda", commenta Salvaterra.

In merito alle fiere di settore, quali gli eventi nel 2022 in cui sarà presente l’azienda?

"Come anticipato, è ferma volontà di Argo Tractors di essere presenti e protagonisti agli eventi di settore. Questo ci permette, infatti, di incontrare i nostri partner e di approfondire proficui scambi di conoscenze e di informazioni, molto utili allo sviluppo dei trattori e dei servizi. Pur dovendo prendere nota dei rinvii o delle cancellazioni di alcuni eventi nazionali ed internazionali, abbiamo così già dato conferma della nostra partecipazione a Fieragricola di Verona (02-05 Marzo), al Fima Saragozza (26-30 Aprile), al Lamma Show (Birmingham 04-05 Maggio), al Nampo in Sudafrica ed infine Eima Bologna (09-13 Novembre). Oltre a questi, saremo a molti eventi più locali, nei quali la nostra rete di concessionari può operare in autonomia, giovandosi del supporto degli Head Quarters di Fabbrico, nel cuore della Motor Valley emiliana, distretto di qualità al quale di recente si è ufficialmente unita la nostra Argo Tractors", conclude Salvaterra.