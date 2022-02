Nutriscore/3: "F nera" su vino e birra è la goccia che fa traboccare il vaso

Una “etichettatura ingannevole che mette in pericolo il sistema produttivo di qualità del made in Italy”, queste le parole della Coldiretti in risposta alla proposta di uno degli ideatori del Nutriscore, Serge Hercberg, di aggiungere una serie di colori e lettere, in particolare di bollare con una F nera tutte le bevande che contengono alcol, anche in quantità piccole, quindi indipendentemente dalla gradazione, al fine di evidenziarne la pericolosità per la salute (vedi articolo EFA News del 7-2-22).

"E' del tutto improprio", sottolinea l'Associazione, "assimilare l'abuso di superalcolici tipico dei paesi nordici al consumo moderato e consapevole di prodotti di qualità ed a più bassa gradazione come la birra e il vino che in Italia è diventato l'emblema di uno stile di vita 'lento', attento all'equilibrio psico-fisico che aiuta a stare bene con se stessi, da contrapporre proprio all'assunzione sregolata di alcol”.

Della stessa idea anche il presidente di Confagricoltura, Massimiliano Giansanti, il quale ha commentato: "ora abbiamo veramente superato ogni limite. Serve un chiarimento a livello politico considerato che il logo Nutriscore è nella titolarità dell'Agenzia nazionale della sanità pubblica francese". "La contrapposizione tra Nutriscore e dieta Mediterranea è evidente e insanabile", ha puntualizzato. "Non a caso la nostra posizione è pienamente condivisa dai produttori di olio d'oliva in Spagna e da quelli di formaggi in Francia".

Per Cia Agricoltori italiani: "suggerire di classificare come pericolose tutte le bevande alcoliche, perfino quelle che contengono una piccola quantità di alcol, è davvero grave e intollerabile". "Si sta assistendo a una continua criminalizzazione, in primis del vino, senza fare una necessaria distinzione tra consumo moderato e abuso e cancellando completamente valori come la qualità e la tradizione", continua l'Associazione nel precisare che: "c’è bisogno di un nuovo scatto a livello politico per bloccare ipotesi come questa, che sono dannose per il settore".

"Ribadiamo che le indicazioni in etichetta devono essere chiare e oggettive, finalizzate a informare e non a condizionare le scelte alimentari. Con il Nutriscore, invece, si creano più danni che benefici, confondendo i consumatori e penalizzando erroneamente l’agroalimentare tipico e di qualità, a partire dal made in Italy", conclude l'associazione.