Asiago Dop forma i tecnici casari del futuro

E' di qualche giorno fa la notizia che il Consorzio tutela formaggio Asiago ha scelto di investire sulla formazione dei giovani e rafforzare la trasmissione del sapere della denominazione d’origine diventando promotore attivo del percorso per “Tecnico Casaro”, presentato dal Cesar, l’ente di formazione di Confartigianato Vicenza, ideato e progettato dall’istituto tecnico economico e tecnologico statale Aulo Ceccato di Thiene e da Veneto Agricoltura (vedi articolo EFA News 8-2-22).

"Il Consorzio affiancherà il corso 'Tecnico Casaro', in avvio nel mese di marzo, con proprio personale esperto e competenze nei diversi settori della formazione, da quella tecnica specialistica al marketing alla comunicazione. In particolare, i giovani avranno la possibilità di realizzare incontri e visite guidate ai diversi luoghi di produzione e alle aziende del Consorzio di tutela così come svolgere stage lavorativi affiancando i casari esperti nel loro lavoro quotidiano", spiega Flavio Innocenzi, direttore del Consorzio tutela formaggio Asiago, ai microfoni di EFA News.

Ma, quali sono le competenze richieste oggi ad un casaro moderno e com’è cambiata questa figura nel tempo?

“Oggi il tecnico caseario ha un bagaglio di competenze tecniche più evoluto di un tempo. I ragazzi studiano la materia prima, la stagionatura, l'affinamento, la conservazione, arrivando anche alla parte di vendita, valorizzazione, analisi di mercato e il marketing del prodotto. Quindi non sono solo dei tecnici. Il produttore caseario in chiave moderna, deve possedere competenze tecniche evolute e competenze anche sul fronte aziendale”, afferma Innocenzi.

Come si inserisce il tema della “sostenibilità” all’interno del percorso formativo?

"La sostenibilità oggi è fondamentale perché abbraccia trasversalmente tutta la fase produttiva. Noi cercheremo di trasmettere ai ragazzi quali sono le modifiche fatte al disciplinare, entrate in vigore a fine 2020. Quindi racconteremo che per esempio alcune materie prime sono state escluse dall'alimentazione dei bovini perché non facevano parte delle specificità territoriali. Gli racconteremo che abbiamo introdotto la possibilità di usare il caglio vegetale proprio per andare da una parte incontro alle esigenze attuali di avere un prodotto il più naturale possibile, ma dall'altra è un aver semplicemente riscoperto la manualità tradizionale antica di fare il formaggio. Non vogliamo persone che abbiano solo una competenza tecnica. Vogliamo persone che capiscano il contesto in cui si trovano. Il Consorzio di tutela oltre al ruolo istituzionale di dover promuovere la denominazione e le modalità di produzione affinché vengano rispettati gli standard definiti nel disciplinare, oggi più che mai deve dialogare con le università e con le scuole per mantenere attive certe competenze, riattivarle, fare anche ricerca e sviluppo, e quindi far evolvere e tenere al passo coi tempi, sempre evoluto, il fenomeno della Dop. Quindi non basta produrre e non basta gestire la tracciabilità. La Dop è un fenomeno economico sociale, c’è dietro una filosofia che vogliamo sia ben radicata nel territorio e venga ben compresa", continua Innocenzi.

Un tempo, quella del casaro era una professione che veniva tramandata di padre in figlio; oggi è possibile apprenderla anche attraverso questo corso di scuola superiore rivolto ai giovani di età compresa tra i 18 ed i 35 anni. "Per quanto ci riguarda puntiamo sulla consapevolezza e sulla voglia dei giovani di riabbracciare mestieri antichi, riscoprendone il senso in chiave moderna. I più interessanti tra i produttori della zona, oggi, spesso e volentieri, sono ragazzi che hanno riscoperto questo mestiere e questa passione di produrre in montagna. Magari sono persone che hanno una laurea in agronomia, che hanno studiato economia e che hanno riscoperto questo mestiere", aggiunge Innocenzi.

Abbiamo chiesto al direttore del Consorzio: quali sono le tecniche di produzione che caratterizzano la Dop Asiago?

"Ci sono due tipologie di formaggio Asiago: il formaggio Asiago fresco fatto con latte intero e il formaggio stagionato realizzato con latte parzialmente scremato. Questi vengono prodotti solo con latte della zona dell'Altopiano di Asiago che abbraccia la provincia di Trento e la provincia di Vicenza e anche la parte più occidentale delle province di Padova e Treviso. L'80% di Asiago viene prodotto nella versione fresca e circa il 20% viene prodotto nella versione stagionata. Con le recenti modifiche introdotte al disciplinare. l'Asiago stagionato ha allungato il periodo di stagionatura minima, passando da 60 giorni a 90. Inoltre, abbiamo introdotto il divieto di utilizzo del lisozima, un enzima presente anche nell'albume d'uovo, che l’industria impiega come additivo".

Quali altre iniziative ha messo in atto il Consorzio dell’Asiago Dop per rafforzare la conoscenza di quest’eccellenza made in Italy?

"Promozione per noi vuol dire far conoscere la denominazione e tutto il mondo che c'è dietro. Prima della pandemia organizzavamo tra i 60 e i 70 eventi all'anno in tutto il mondo, tra eventi proprietari e fiere o altre iniziative in Europa. Oggi ne facciamo un po di meno, ma sfruttiamo molto di più la formazione sul web. Dal 2021 abbiamo lanciato un'operazione importante col mondo della ristorazione, in particolare con il Gambero Rosso, con la parte italiana di Jeunes Restaurateurs d'Europe (JRE) e con la Confcommercio. Un'operazione per promuovere il formaggio Asiago presso 600 ristoranti in Italia. Noi forniamo il prodotto, facciamo attività di formazione e cerchiamo di dare visibilità a questi ristoratori che a loro volta inseriscono l'Asiago nei loro menu e gli danno visibilità anche sui social media con l'hashtag #SiAsiagodop. Alla base di questo principio di comunicazione valoriale c'è il 'Si' contenuto nella stessa parola Asiago. Asiago contiene la 'base per la positività' e allora noi ci siamo detti che dopo un ventennio di guerre, di crisi economica e pandemia, era importante aprire l'era del 'Si'. Sì, a tutti i valori di cui l'Asiago è portatore: la sostenibilità, lo stare insieme e il ritornare all'aria aperta. Con questa premessa abbiamo lanciato l'8 dicembre scorso sulle reti televisive nazionali, nei principali network radiofonici, in 20 centri commerciali e su Spotify, una campagna di comunicazione che ci è costata 3 milioni in tre anni, portatrice proprio di questi valori di positività. La ristorazione è ambasciatrice di questo valore di convivialità animata dal senso della Dop".

In Italia per quanto riguarda il 2020, la produzione di Asiago Dop è stata di 1.733.824 forme, di cui 1.427.456 di Asiago fresco e 306.368 di Asiago stagionato. "Si tratta comunque di un anno di profondi mutamenti, nel quale la produzione è aumentata dando risposte alle diverse esigenze di consumo e proposto un prodotto di altissima qualità che, con la sua origine certa e presenza costante su tutti i canali di vendita, è stato premiato con un aumento dei consumi del +2,2% a volume e +3,4% a valore", commenta Innocenzi.

Infine, il prodotto è conosciuto anche all'estero: "all'incirca vengono esportate 2 mila tonnellate di prodotto l'anno rispetto alle altre 22 mila prodotte. Nel tempo l'export è andato aumentando e l'Asiago si è diffuso in vari Paesi. Abbiamo avuto una battuta d'arresto nella fase di chiusura tra il 2020 e il 2021, per cui tecnicamente è stato difficoltoso se non impossibile esportare il prodotto a causa della pandemia, per alcuni dazi introdotti da Trump, e le chiusure delle frontiere in Russia", spiega il direttore del Consorzio.

Tuttavia, ancora oggi i mercati principali dove viene esportata la Dop sono Stati Uniti, Svizzera, Canada, Germania e Francia. "L'Asiago Dop viene venduto in 52 Paesi al di fuori dell'Italia e come Consorzio di tutela siamo attivi per difenderlo, tutelarlo e per promuoverlo anche all'estero. Ci sono alcuni mercati sui quali abbiamo lavorato, dove in passato era difficile esportare. Tra questi cito il Messico, dove oggi l'Asiago è riconosciuto grazie ai negoziati bilaterali con l'Ue ed è anche tutelato da una parte del nostro personale che fa promozione sul territorio. La stessa cosa è accaduta in Giappone. Vent'anni fa in pochi avrebbero creduto che qui si sarebbe venduto formaggio; ma oggi i giapponesi sono buoni acquirenti di formaggio di qualità made in Italy tra cui l'Asiago. Sicuramente in prospettiva si pone la sfida di far conoscere all'Est del mondo questo prodotto che non è parte della dieta asiatica. Infine, un altro mercato molto importante è l'Australia dove l'Asiago è ben presente ed è anche cresciuto negli ultimi anni. Diciamo che noi siamo sicuramente cresciuti all'estero laddove vivono le comunità di italiani, quelli che cercano un prodotto tipico della loro terra", conclude il direttore.