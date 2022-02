Il caffè è un “brain food”

Il regolare consumo di caffè migliora la funzionalità tra le aree cerebrali evidenziando tra i risultati maggiore attenzione, prontezza e concentrazione.

Gli effetti che il caffè può avere sulle performance mentali, come concentrazione, risveglio, controllo motorio, creatività, apprendimento e memoria, sono ben noti e confermati da un’ampia letteratura scientifica, ma finora non erano mai stati analizzati i cambiamenti che un suo consumo moderato può determinare sulle connessioni cerebrali. A farlo per la prima volta uno studio condotto dalla School of Medicine della University of Minho (Portogallo), promosso dall’Institute for Scientific Information on Coffee - Isic.

Quello che il team di scienziati ha recentemente e per la prima volta rilevato è il ruolo benefico del caffè sulla connettività e la funzionalità tra le diverse aree cerebrali che, secondo le evidenze scientifiche, influiscono sull’intelligenza, intesa come capacità individuale di elaborare le informazioni a livello cognitivo. I ricercatori, grazie all’utilizzo della risonanza magnetica funzionale, hanno confrontato le connessioni e la struttura cerebrale di 31 consumatori abituali di caffè e di 24 persone che non lo bevono, in tre situazioni: mentre erano a riposo (senza aver assunto caffeina), durante l’esecuzione di un compito mentale e subito dopo aver sorseggiato una tazza di questa bevanda.

I risultati hanno evidenziato come in alcune aree del cervello risultassero connessioni più efficienti nei bevitori di caffè, tradotte in miglioramento del controllo del movimento, della memoria e della capacità di apprendimento, oltre che maggiore prontezza e concentrazione. Gli stessi effetti inoltre sono stati registrati nei non bevitori abituali subito dopo aver consumato una tazza di caffè, segno che gli effetti neuronali di questa bevanda si attivano rapidamente, anche se per un tempo minore rispetto alle persone che lo consumano quotidianamente.

“È la prima volta che l'effetto del consumo regolare di caffè sulle reti cerebrali è stato studiato a questo livello di dettaglio", ha dichiarato il dottor Nuno Sousa, professore presso la School of Medicine della University of Minho. "Siamo stati in grado di osservare l'effetto del caffè sulle connessioni funzionali e sulla struttura cerebrale, e abbiamo anche trovato differenze, in tempo reale, tra coloro che bevono regolarmente caffè e coloro che non lo bevono. Questi risultati, almeno in parte, hanno contribuito a spiegare alcuni degli effetti del caffè osservati negli studi esistenti, come un migliore controllo motorio, vigilanza e memoria e migliori capacità di apprendimento", ha concluso Sousa.