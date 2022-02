India: Governo abbassa le tasse sull'import dell'olio di palma

Il Governo indiano ha abbassato le tasse sull'import dell'olio di palma grezzo dal 7,5 al 5 per cento, con una mossa che tenta di mitigare i costi aiutando le raffinerie del Paese e i consumatori. Con la riduzione, chiamata Agriculture Infrastructure and Development Cess (Aidc), entrata in vigore da ieri, il gap tra il costo dell'olio di palma già raffinato e quello grezzo si allargherà all'8,25 per cento, afferma B.V. Mehta, direttore esecutivo della Solvent Extractors' Association of India (Sea), con sede in India. Il Governo ha reso noto di avere anche esteso alla fine di settembre il provvedimento analogo già' in vigore sull'olio di palma per uso alimentare che avrebbe dovuto cessare il 31 marzo.

L'India importa più di due terzi del suo fabbisogno di olio di palma alimentare, prevalentemente da Indonesia e Malesia, e sta combattendo da mesi contro l'aumento vertiginoso dei prezzi. L'olio raffinato copre quasi la metà dell'import totale di olio di palma nel Paese, ma secondo gli analisti, grazie al taglio delle tasse potrebbe scendere al 20 per cento. Il Paese dipende dall'estero per gli olii alimentari, con il 56 per cento delle importazioni costituito da olio di palma. La scorsa estate il ministro all'agricoltura Tomar aveva annunciato che il Governo di Delhi intende avviare entro il 2026 piantagioni di palmeti da olio su quasi un milione di ettari, in particolare nelle regioni del Nord Est. In questo modo, la produzione nazionale di olio di palma grezzo dovrebbe raggiungere 1,12 milioni di tonnellate entro il 2026, per poi salire a 2,8 milioni entro la fine del decennio.