Birra Peroni annuncia la nomina del nuovo Cfo

Birra Peroni annuncia la nomina di Adam Legersky come nuovo Chief Financial Officer (Cfo). Il manager, che riporterà direttamente all’amministratore delegato Enrico Galasso, si occuperà della guida e dell’implementazione della strategia finanziaria dell'azienda, supervisionando la gestione dei processi di pianificazione, controllo e supporto al business, e coordinando le attività di procurement.

“L’ingresso di Adam nella squadra ci permette di rafforzare il team finance, con l’obiettivo di affrontare le sfide che ci presenta il futuro con grande determinazione. Il suo contributo sarà fondamentale soprattutto in una congiuntura economica come quella che stiamo attraversando, caratterizzata da un’estrema volatilità di domanda e costi. Siamo un’eccellenza del made in Italy, un’azienda che ha una sua storia radicata sul territorio ma che ha un ruolo sempre più internazionale, grazie al successo riscontrato all’estero dai nostri prodotti. Sono convinto che l’ingresso di un profilo internazionale come Adam contribuirà alla crescita del nostro business”, dichiara Galasso.

Legersky, dopo aver conseguito la laurea in economia presso l’università di Praga, ha maturato significative esperienze professionali in ExxonMobil e British American Tobacco; nel 2014 entra nel Gruppo Asahi per occuparsi del rafforzamento della capability commerciale e del supporto al Finance Business Partnering all’interno di Plzeňský Prazdroj, la storica azienda birraria ceca celebre per il brand Pilsner Urquel. Nel gennaio del 2021 è stato nominato Head of Financial Planning & Analysis (FP&A) per Asahi Europe & International.

“Sono molto orgoglioso di entrare a far parte del team Birra Peroni, una realtà internazionale che coniuga tradizione e innovazione e che, grazie al successo dei suoi marchi, rappresenta una vera e propria eccellenza del made in Italy a livello globale. Non vedo l'ora di mettermi a lavoro e spero di poter offrire fin da subito un contributo significativo allo sviluppo del business per affrontare le sfide che abbiamo innanzi”, dichiara Legersky.