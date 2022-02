Cancer Plan/2: il vino è salvo (per ora)

Si è votato ieri, 15 febbraio a Strasburgo presso la sede del Parlamento Europeo, sugli emendamenti al report presentato dalla commissione Beca (beating cancer), finalizzato ad un piano d’azione europeo contro i tumori, il “Cancer Plan”. Il vino, secondo questa analisi, è contrassegnato come cancerogeno, ed un'eventuale adozione del piano avrebbe comportato l’applicazione sulle bottiglie del bollino nero e delle avvertenze dei rischi per la salute del consumatore, come nei pacchetti di sigarette (vedi articolo EFA News).

Tuttavia, il Parlamento Ue ha detto sì, a maggioranza, agli emendamenti di Paolo De Castro ed Herbert Dorfmann alla relazione Beca, che, di fatto, tra le altre cose, ripristinano la distinzione tra uso e abuso, togliendo dalla relazione il concetto di “no safe level” nel consumo di vino e alcolici, ed arginando la raccomandazione prevista di “health warnings” in etichetta, dove invece potrebbero essere inseriti messaggi su consumo responsabile.

“Bene il voto europeo sul vino, ma non è il momento di abbassare la guardia sul made in Italy”, commenta Luigi Scordamaglia, consigliere delegato di Filiera Italia. "Scongiurate etichette allarmistiche e ingannevoli su vino e birra, una buona notizia per le nostre eccellenze e per i consumatori perché di fatto viene riconosciuta l'importanza di una corretta cultura alimentare che distingue fra uso e abuso e che non si fa con i divieti ma con l’educazione. Grazie alla rappresentanza del nostro Paese in Ue che ha difeso ancora una volta i principi di una sana alimentazione e ha evitato uno scacco matto alle nostre filiere di qualità”, conclude.

Sulla stessa linea anche Paolo Castelletti, segretario generale di Unione italiana vini (Uiv): “Gli emendamenti apportati oggi dal Parlamento europeo rendono più equilibrato un documento, quello sul Cancer plan, che il mondo del vino ritiene fondamentale per arginare la malattia del secolo. Ringraziamo i deputati italiani per l’attenzione prestata, per la capacità di ascolto e di sintesi, nonché per il lavoro di squadra a prescindere dagli schieramenti, dimostrati anche con emendamenti ‘chirurgici’ che di fatto rendono parziale giustizia al buon senso, al mondo del vino e ai suoi consumatori moderati”.

“Sosteniamo e condividiamo gli sforzi della Commissione nella lotta al cancro", spiega il presidente di Cia-Agricoltori Italiani, Dino Scanavino, "che rappresentano un passo avanti importante per il futuro della salute dei cittadini europei. Ma questi sforzi devono tenere conto delle eccellenze agroalimentari, come il vino ma anche la carne, che da sempre fanno parte dello stile di vita europeo e che caratterizzano la dieta Mediterranea”.

Questo, infine, il commento del presidente di Alleanza Cooperative Agroalimentari Giorgio Mercuri: "Pur se restano motivi di soddisfazione per il lavoro portato avanti dagli europarlamentari, in particolare da quegli italiani, è fondamentale rimanere vigili e tenere alta la guardia in generale sulle strategie che l’Europa è pronta a mettere in pratica. La Commissione ha messo a punto in questi anni un complesso di politiche e documenti strategici - dalla Farm to Fork alla strategia sulla biodiversità alla revisione dei sistemi di etichettatura e al Nutriscore, solo per citare i principali - che avranno infatti un impatto non trascurabile sulle nostre filiere agroalimentari, dal vino alle carni rosse. I documenti e le linee strategiche della Commissione rischiano infatti di tradursi molto presto in atti normativi, con un approccio che finora è apparso tutt’altro che equilibrato tra le varie istanze. Non resta che sperare che il Consiglio possa fare la sua parte e correggere il tiro”.