Rigoni di Asiago: al via il restauro di fontana Contarini a Bergamo

Prende il via il restauro della fontana Contarini, collocata nella centralissima Piazza Vecchia, tra il Palazzo della Ragione ed il Palazzo Nuovo a Bergamo. La scelta di quest’opera è avvenuta grazie ad una votazione on line nello scorso mese che ha visto partecipare oltre 300.000 persone in una sfida all’ultimo voto con la città di Genova.

Bergamo è la sesta di un percorso attraverso le più belle città italiane e che ha recuperato alcuni capolavori del patrimonio culturale nazionale:

- 2015 l’importante intervento di recupero dell’Atrio dei Gesuiti (l’entrata storica del prestigioso Palazzo di Brera a Milano),

- 2016/2017, il restauro dell’originale della statua di San Teodoro (il primo Patrono di Venezia) in Palazzo Ducale,

- 2018 il restauro della fontana “Venezia sposa il mare” nel cortile di Palazzo Venezia a Roma,

- 2019 il restauro della Chiesa rupestre di San Giovanni in Monterrone a Matera,

- 2020 i dipinti delle lunette lato est ed angolo sud del Chiostro Grande di Santa Maria Novella a Firenze.

L’Azienda che ha fatto sua questa che potremmo definire come nuova filosofia di comunicazione è la storica Rigoni di Asiago.

“Siamo contenti che prenda il via la sesta tappa di questo viaggio all’insegna della valorizzazione dei Beni Culturali italiani, un progetto che ci ha dato grande visibilità e che ci ha fatto arrivare tanti segnali di apprezzamento in tutte le città in cui abbiamo operato -dichiara Andrea Rigoni, presidente ed amministratore delegato di Rigoni di Asiago –. E adesso non ci rimane che seguire l’evoluzione di questo restauro anche attraverso la webcam che sarà attiva h24, e darci appuntamento per fine primavera inizio estate per l’inaugurazione. L’arte per l’azienda è diventata un ottimo strumento di comunicazione che permette di rafforzare la brand identity, la reputazione e la responsabilità sociale d’impresa, elementi cardine per fare impresa con serietà e concretezza ed offrire prodotti che rispettino la salute dei nostri clienti.”

In questa iniziativa la Rigoni di Asiago è da sempre affiancata da Fondaco Italia, che ha posto l’economia della bellezza come centro del proprio operato.

“Vedere la sesta tappa di un percorso come questo per noi che ci potremmo definire come gli architetti del progetto, è sempre una grande soddisfazione – dichiara a sua volta Enrico Bressan, presidente di Fondaco Italia –; quando un’Azienda come la Rigoni di Asiago riesce a sposare appieno la nostra filosofia e a farla propria è una sensazione unica. C’è da dire che la cura dei dettagli che la Rigoni mette in ogni iniziativa intrapresa in qualsiasi campo, è simbolo di una lungimiranza e sensibilità che non ha eguali: continua, infatti, questo percorso legato ai beni culturali che ben interpreta i valori dell’azienda che da sempre ripone grande attenzione ai temi della come la sostenibilità, la qualità ed il benessere, elementi fondamentali della nostra vita. Ogni restauro che affrontiamo e concludiamo è il simbolo della forza della cultura del nostro Paese e di come la collaborazione e la sinergia tra pubblico, privato e cittadinanza siano la sola ed unica strada da percorrere per mantenere intatto questo straordinario patrimonio e tutto ciò che gli ruota intorno”.