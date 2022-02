Bazzara Espresso verso un nuovo traguardo: diventare una B Corp

Dal 2022 gli alberi di caffè della “Bazzara Forest” cresceranno anche in territorio asiatico. Stavolta è il turno del Nepal, teatro dell’ultima azione di riforestazione supportata dalla storica torrefazione Bazzara Espresso. L’iniziativa si colloca con coerenza all’interno della visione aziendale dell’impresa caffeicola che vede nella sostenibilità, intesa sia come obiettivo in sé che come modus operandi, il pilastro portante di un nuovo paradigma di business (vedi articolo EFA News del 9-2-22).

EFA News ne ha parlato con Mauro Bazzara, amministratore delegato dell'azienda.

"L’iniziativa di riforestazione attuata in Nepal è importante per noi non solo a livello ambientale - soprattutto per contribuire a contrastare il riscaldamento globale e creare biodiversità - ma anche con riferimento alla ricaduta sui territori e le comunità locali. Scegliendo di piantare in particolare alberi di caffè, garantiamo un ritorno ai coltivatori e contribuiamo inoltre a far conoscere meglio le piante di caffè e i processi che riguardano la raccolta e la produzione, aumentando la consapevolezza verso il nostro peculiare settore. Non si tratta di un’azione isolata ma di un progetto simbolico di 'foresta diffusa', a livello globale, che stiamo portando avanti da un paio di anni con continuità. E che a sua volta s’inserisce in una visione sostenibile di governance aziendale", spiega l'amministratore.

Già a partire dal 2020 la famiglia triestina ai vertici dell’azienda ha avviato una partnership con Treedom per piantare alberi di caffè in Africa e Centro America. Quali sono stati i frutti, in termini economici e di Co2 risparmiata, di questa partnership? Quali obiettivi si è prefissata l’azienda?

"Abbiamo scelto Treedom in quanto B Corp che ha piantato fino a oggi oltre due milioni di alberi e ha coinvolto nella sua campagna di riforestazione oltre 800mila persone. Crediamo nelle interconnessioni e nelle partnership per la realizzazione di obiettivi comuni: si tratta precisamente di uno dei sei 'Sustainable goals' ai quali, ispirandoci alle linee guida dall'agenda 2030, ci stiamo impegnando a contribuire come Bazzara Espresso, insieme a investimenti in istruzione di qualità, alle azioni per il clima, a un consumo e produzione responsabili, alla promozione dell’uguaglianza di genere e al garantire lavoro dignitoso e crescita economica", prosegue.

"In termini economici, peraltro, non abbiamo nessun ritorno rispetto agli investimenti fatti per riforestare: anche se piantiamo alberi di caffè il raccolto viene interamente lasciato alle comunità locali perché per loro è una importante fonte di sostentamento e di profitto. In termini di Co2, abbiamo fatto un ragionamento che include non solo altre azioni di piantumazione previste per l’anno in corso ma anche nel 2023. L’obiettivo è avvicinarci progressivamente al mezzo migliaio di alberi piantati arrivando, entro il 2024, a una compensazione minima di oltre 30mila kg di Co2. Negli ultimi cinque mesi, inoltre, abbiamo utilizzato energia pulita made in Italy evitando l'emissione di oltre 10mila kg di Co2. Unendo queste due azioni in maniera continuativa nel tempo potremmo arrivare a compensare le emissioni annuali di quasi 50 automobili".

Quali sono gli altri progetti di sostenibilità nei quali è impegnata la torrefazione?

"Attualmente attuiamo politiche di risparmio energetico e di approvvigionamento 'pulito', per il quale ci appoggiamo a Lifegate Energy, che garantisce fonti 100% rinnovabili, italiane, certificate e a impatto zero. Cerchiamo inoltre di ridurre progressivamente gli sprechi e le emissioni atmosferiche, anche con una crescente attenzione all’utilizzo delle materie prime in funzione di una riduzione dell’impatto ambientale e del prolungamento del ciclo di vita. Dallo scorso anno, grazie all’adesione al progetto Zero Impact Web, la Bazzara Espresso contribuisce anche alla creazione e tutela di foreste in crescita in Costa Rica per compensare le emissioni generate dal traffico internet sul nostro sito. Abbiamo recentemente ultimato il processo di certificazione Fairtrade, che incentiva un commercio equo e solidale, e abbiamo avviato le procedure per ottenere il marchio della Ong Rainforest Alliance, un’organizzazione non governativa che si occupa delle foreste pluviali con lo scopo di conservare la biodiversità e garantire condizioni di vita sostenibili, trasformando le pratiche commerciali e di uso del suolo, con lo scopo di influenzare anche il comportamento del consumatore finale. A livello locale, siamo fra le realtà che possono vantare il marchio 'Io Sono Friuli Venezia Giulia', creato per aiutare i consumatori a riconoscere i prodotti sostenibili della filiera agroalimentare regionale", continua l'amministratore delegato.

Per il 2022 sono in programma altre iniziative a favore della sostenibilità?

"Presto ci sarà una bella novità rispetto ai porzionati, e andrà di pari passo con una riduzione dei consumi generati dal trasporto merci. Prima ancora, ci auguriamo di presentarvi anche il nostro manifesto sostenibile, al quale stiamo lavorando da qualche settimana", commenta.

L'amministratore definisce la torrefazione come un’azienda multiculturale, con un’età media estremamente giovane (poco sopra i trent’anni) e una netta maggioranza femminile (67%). "Non abbiamo pregiudizi di sorta, se i talenti individuali sposano la nostra mission e vision aziendale, le porte sono sempre aperte", aggiunge.

Avete preso parte a qualche progetto per favorire l’occupazione giovanile?

"A qualsiasi progetto di questo tipo di cui siamo venuti a conoscenza. Negli anni abbiamo avviato relazioni con il placement dell’università di Trieste (città dove ha sede l’azienda), con l’ufficio collocamento locale, con enti formativi e con la divisione lavoro regionale. Accettiamo di buon grado anche studenti per stage formativi attinenti a settori di pertinenza aziendale. Supportiamo inoltre i giovani e la sezione femminile di una squadra locale di rugby, anche perché riteniamo questo sport un’ottima palestra di vita, capace di veicolare molti valori che condividiamo e che riteniamo utili in un mondo del lavoro sano".

Quant’è importante la comunicazione per sensibilizzare i consumatori sulle tematiche ambientali e sulla produzione sostenibile?

"La nostra azienda crede e investe molto nella comunicazione, soprattutto per quanto riguarda la promozione di un nuovo modello valoriale e sostenibile di business. Le nostre azioni informative e di sensibilizzazione a riguardo sono costanti, attraverso tutti i nostri canali e a più livelli: il packaging; la linea certificata biologica dall’Istituto per la certificazione etica ed ambientale Icea e garantiti anche per Agriculture Biologique e Bio Siegel; il coinvolgimento del cliente finale nell’adozione degli alberi piantati con Treedom; l’adesione a tutta una serie di certificazioni internazionali sostenibili e a progetti che interessano l’intera filiera, come la Slow Coffee Coalition, tanto per fare alcuni esempi pratici".

L'azienda è diventata anche Società Benefit, ovvero una realtà che nel proprio statuto integra agli obiettivi di profitto quelli a impatto sociale e ambientale. "Fra le finalità di beneficio comune inserite nello statuto della Bazzara Espresso troviamo naturalmente l’impegno per l’ambiente, lo sviluppo di pratiche e processi di innovazione sostenibile, l’attenzione a produrre un impatto positivo sulle persone e ad incentivare collaborazioni e sinergie con gli stakeholder. Abbiamo ipotizzato anche degli intenti di azione per ogni settore di intervento, perché se non ci si indirizza poi verso degli scopi concreti, rimane un esercizio retorico. La prospettiva, in ogni caso, rimane sempre di lungo periodo - non è un caso che il nostro payoff reciti 'Italian Coffee Heritage', e il prossimo traguardo a cui puntiamo, e teniamo molto, è diventare finalmente una B Corp", conclude l'amministratore della torrefazione triestina.