Torna Green Future in Now

La giornata del 25 febbraio sarà dedicata al tema del food packaging: da case history alle possibilità già disponibili per ridurre l’impatto ambientale degli imballaggi alimentari. Il responsabile R&D Granarolo, racconterà la conversione di uno yogurt dal vasetto in plastica al cartoncino.

La filiera dell’imballaggio in cartoncino per il settore food si dà appuntamento il prossimo 25 febbraio, in occasione di Green Future is Now, il convegno organizzato e promosso da Commer Carta, centro taglio e distributore di cartoncini per imballaggio e applicazioni grafiche. L’evento è alla sua terza edizione e quest’anno si tiene sia in presenza presso l’Hub di Scalo Milano (Locate Triulzi) ed è trasmesso anche in streaming. Il convegno si articola in due giornate: la prima che si è già tenuta il 18 febbraio è stata dedicata al beauty, pharma e luxury packaging; la seconda, in programma per il 25 febbraio si terrà sul food packaging.

Tema portante di entrambe le giornate è la sostenibilità degli imballaggi, ma non mancheranno dei focus sulle sfide che il comparto sta attraversando, a cominciare dalle difficoltà degli approvvigionamenti e dagli incrementi di prezzo. Questo tema sarà approfondito, il 25 febbraio, da Valeria Negri, direttore del centro studi di Assolombarda, che illustrerà la prospettiva dell’associazione lombarda riguardo a rincari e disponibilità delle materie prime, in Italia e all’estero. Si inizierà poi a parlare di sostenibilità, con il contributo di Lorenzo Bono, responsabile area ricerca e sviluppo di Comieco, il Consorzio nazionale recupero e riciclo degli imballaggi a base cellulosica. A seguire alcune case study: Raffaele Bombardieri, responsabile R&D di Granarolo, racconterà la conversione di uno yogurt dallo storico vasetto in plastica al cartoncino, mentre Antonella Manenti, Co-founder e Art Director dello studio di progettazione Henry & Co, presenterà un esempio di packaging monomateriale.

Nella successiva tavola rotonda dedicata al food packaging sostenibile Andrea Riva e Roberto Gamba, rispettivamente Country Sales Manager Fbb e Tecnical Product Specialist della cartiera Meyr-Melnhof Karton, Silvia D’Alesio, Packaging Designer e Brand Manager Professor alla nuova accademia di Belle Arti (Naba) di Milano e Linda di Fazio, R&D Manager di Commer Carta discuteranno delle possibilità già disponibili per progettare e produrre imballaggi alimentari con un ridotto impatto sull’ambiente. Per chiudere, alcuni rappresentanti della cartiera Folbb, tra cui la Sales Director Italia Rossella Borsa, illustreranno un trattamento che aumenta la resistenza del cartoncino a grassi e olii degli alimenti, mentre referenti di Fag Arti Grafiche, presentano un prototipo di espositore per Gdo replicabile e di facile montaggio e smaltimento.