Gualapack cresce in Nord America

Gualapack annuncia l’apertura di una nuova sede commerciale a Miami, in Florida, dedicata al mercato americano e canadese. L’inaugurazione coincide con un nuovo passo avanti nell’espansione internazionale del gruppo, sulla scia della recente acquisizione strategica di un convertitore in Brasile e del consolidamento della presenza in 11 paesi tra Europa, Asia, Australia e America.

Gualapack US & Canada si trova in una posizione ideale - spiega una nota - vicina non solo ai clienti nordamericani ma anche ai fornitori con sede in Centro America – inclusi alcuni partner sui quali il brand fa affidamento già da anni, per la produzione locale di pouch e pellicole plastiche. La prossimità sarà un fattore chiave per la mission della nuova sussidiaria, nata per raggiungere in modo più efficace un mercato altamente strategico per il settore del packaging flessibile, con un enorme potenziale dettato dalla dimensione della popolazione, dal reddito medio elevato e dalle preferenze dei consumatori nella regione.

Stefano Manfredi, Global Marketing and Sales Director di Gualapack e ora CEO della sussidiaria Gualapack US & Canada, si dichiara “orgoglioso di assumere questa nuova carica. L’apertura della nuova sede è un traguardo importante per la nostra azienda, per le opportunità che comporta in termini di rete e sviluppo in un mercato complesso. È una grande sfida, che sono sicuro ci spronerà a trovare anche modi nuovi di crescere, in piena sostenibilità, elevando ancora la visione di Gualapack”.

La società fondata ad Alessandria oltre 35 anni fa per iniziativa della famiglia Guala e specializzata nella produzione di buste pre-formate con canna, di laminati, tappi e buste per alimenti per l’infanzia, snack, prodotti farmaceutici, ha chiuso il 2021 con un fatturato di oltre 300 milioni di euro, e conta su un team di 2.300 dipendenti.