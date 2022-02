Bat nomina nuova direttrice risorse umane

BAT-British American Tobacco Italia, azienda leader mondiale nei beni di largo consumo con un portafoglio prodotti multi-category nel settore del tabacco, annuncia la nomina di Vera Cubranic Bocak come nuova HR & Inclusion Director per l’Italia e l’Area Sud Europa.

Vera Cubranic Bocak sarà a capo della gestione di un business complesso e in rapida crescita in 18 mercati dell'area del Sud Europa, che continua a conseguire ottimi risultati come la certificazione Top Employer, per l’11° anno consecutivo, e vari riconoscimenti nell’ambito Diversity & Inclusion, come l’inserimento tra i prestigiosi Diversity Leader globali dal Financial Times.

Nata in Croazia, Vera ha completato i suoi studi in Italia, all'Università di Padova, dove si è laureata in psicologia e ha conseguito un master in risorse umane. Dall’inizio della sua carriera ha ricoperto diversi ruoli nella funzione di Human Resources nel settore dei media e nell’ambito consulenziale. Parallelamente ha portato avanti anche l’impegno come docente di corsi HR presso alcune Business School in Croazia. Nel 2015 entra in BAT come parte dell'acquisizione di TDR in Croazia, contribuendo a un'integrazione di successo del business acquisito nel Gruppo. Nel 2019 si trasferisce nella North Central Europe Area come Area HR Director, guidando il team HR attraverso il processo di riorganizzazione globale. Entra dunque ora a far parte del leadership team dell'area SEA (Southern Europe Area) con sede in Italia e del leadership team di BAT Italia, composto al 50% da donne.