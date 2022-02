Con caro petrolio e crisi Ucraina addio ad un fiore su tre

Lo tsunami del caro energia alimentato dall’invasione Russa in Ucraina con prezzi record per gas e petrolio travolge la coltivazione di piante e fiori made in Italy con 1 azienda florovivaistica su 3 (31,2%) che è costretta a ridurre le produzioni con l’esplosione dei costi delle bollette. E’ quanto emerge dall’indagine Coldiretti/Ixè sugli effetti dei rincari di luce, gas e carburanti che stanno mettendo in ginocchio le imprese in occasione dell’incontro “Coltiviamo bellezza per produrre salute” alla fiera My Plant a Milano, con l’appello alla pace delle aziende florovivaistiche italiane: “Mettete dei fiori nei vostri canoni”.

Con la spesa energetica che si è impennata del 50% i costi di produzione superano di gran lunga quelli di vendita. Per le orchidee servono almeno 14 ore al giorno di energia fra riscaldamento e illuminazione per almeno 20-22 gradi, mentre le rose hanno bisogno di una temperatura fissa di almeno 15 gradi e lo stesso vale per le gerbere, ma salgono anche i costi di coltivazione di ranuncoli e tulipani. Per una serra di mille metri la perdita netta è di 1.250 Euro e chi non riesce e far fronte agli aumenti è costretto a chiudere o a riconvertire l’attività.

L’emergenza energetica si riversa anche su carburanti per la movimentazione dei macchinari, sui costi delle materie prime, fertilizzanti, vasi e cartoni. Il rincaro dell’energia non risparmia fattori fondamentali di produzione come i fertilizzanti con aumenti che vanno dall’urea passata da 350 euro a 850 Euro a tonnellata (+143%) alle torbe con un +20% mentre per gli imballaggi gli incrementi colpiscono dalla plastica per i vasetti (+72%) dei fiori al vetro (+40%) fino alla carta (+31%) per i quali peraltro si allungano anche i tempi di consegna, in qualche caso addirittura quintuplicati.

Con il caro benzina crescono poi le spese di trasporto in un paese come l’Italia dove l’85% delle merci viaggia su gomma. In questo scenario pesa il deficit logistico italiano per la carenza o la totale assenza di infrastrutture per il trasporto merci, che costa al nostro Paese oltre 13 miliardi di Euro, con un gap che penalizza il sistema economico nazionale rispetto agli altri paesi dell’Unione Europea. In Italia il costo medio chilometrico per le merci del trasporto pesante è pari a 1,12 Euro a chilometro, più alto di nazioni come la Francia (1.08 Euro a chilometro) e la Germania (1.04 Euro).