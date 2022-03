Guerra Ucraina: si muovono anche i mercati europei del Wuwm

Aiuti al popolo ucraino: si muove anche il braccio europeo del Wuwm (World Union of Wholesale Markets, l'Unione mondiale dei mercati all'ingrosso). Nell’ultima assemblea è stato deciso di coordinare la consegna di beni di prima necessità e l’assistenza logistica per far arrivare merce ai rifugiati ucraini in Polonia attraverso il mercato all’Ingrosso di Lublino e l’Associazione polacca dei mercati all’ingrosso (Apmi). Quello di Lublino si trova a 97,6 km dal confine tra Polonia e Ucraina, e sta cooperando strettamente con la Croce Rossa polacca, membro del Comitato Internazionale della Croce Rossa (Icrc).

“La Croce Rossa polacca di Lublino ha conoscenza ed esperienza sia in Polonia che in Ucraina -spiega Fabio Massimo Pallottini, presidente del gruppo europeo del Wuwm-. Insieme, i mercati e la Croce Rossa polacca lavoreranno per consegnare tutti i beni raccolti a Lublino. Stiamo invitando tutti i nostri mercati membri europei, grossisti o a livello individuale, a sostenere questa importante causa attraverso donazioni. Nei prossimi giorni come Italmercati valuteremo l’opportunità di creare un hub logistico in Italia in modo da favorire lo stoccaggio della merce per un trasporto unico”.

C’è bisogno di tutto: prodotti alimentari, medicinali, vestiti, coperte e sacchi a pelo. Prodotti per l’igiene. “Ci auguriamo che la pace possa tornare al più presto e lavorare per sostenere le nostre imprese ad investire nuovamente in quelle aree -conclude Pallottini -. Ma in questi tempi devastanti è il momento della solidarietà”.

Le merci possono essere inviate al seguente indirizzo: Lubelski Rynek Hurtowy S.A. Budynek A Elizówka 65 21-003 Ciecierzyn Polonia Un’altra opzione è quella di aiutare attraverso il sostegno finanziario la Croce Rossa polacca: Polski Czerwony Krzyz IBAN: PL16 1160 2202 0000 0002 7718 3060 BIC/SWIFT: BIGBPLPWXXX con una nota “Ucraina”.