Italian sounding: Parmigiano Reggiano Dop vince in Ecuador

Importante vittoria per le Indicazioni Geografiche nel continente americano

Non è passato il tentativo di Kraft Foods Group Brands LLC di registrare il marchio “Kraft Parmesan Cheese” in Ecuador. L’ufficio competente di tale Paese dopo avere ricevuto l’opposizione formale del Consorzio del Formaggio Parmigiano Reggiano, incaricato della tutela della DOP in tutto il mondo, ha stabilito che la richiesta della multinazionale americana non può essere accolta in quanto il marchio “presenta somiglianze significative con la denominazione di origine protetta, approfittando indebitamente della notorietà, della qualità e di altre caratteristiche di quest’ultima dovute esclusivamente all'ambiente geografico in cui viene prodotta”.

La decisione rappresenta una vittoria importante per il sistema delle Indicazioni Geografiche nel continente americano poiché viene ribadita l’importanza fondamentale del legame tra prodotto, territorio e denominazione d'origine. La presa di posizione dell’ufficio ecuadoregno ha dimostrato, in punta di diritto, che il nome Parmesan non è necessariamente generico al di fuori dell’Unione Europea, come invece vorrebbero varie multinazionali e associazioni di categoria. Una pietra miliare sulla quale costruire una strategia più ampia a livello globale, che andrà a beneficio non solo della DOP Parmigiano Reggiano ma di tutte le Indicazioni Geografiche, si legge in una nota del Consorzio del Parmigiano Reggiano ripresa in rete da Qualivita.

Nel testo viene sottolineato: “Kraft Foods Group Brands, LLC. è una società domiciliata negli Stati Uniti d’America, località che non ha alcun rapporto con l’Italia, tanto meno con l’origine del formaggio Parmigiano Reggiano (territorio delle province di Parma, Reggio Emilia e Modena e i comuni limitrofi delle province di Mantova e Bologna)”. In aggiunta agli aspetti legali, la battaglia contro la genericità del nome parmesan che il Consorzio combatte in tutto il mondo con sforzi economici molto importanti, in sinergia con oriGIn -l’organizzazione che raggruppa le Indicazioni Geografiche a livello internazionale – ha risvolti estremamente concreti per le persone e per le loro abitudini di vita.

Il termine parmesan evoca infatti la denominazione di origine Parmigiano Reggiano e, nei Paesi in cui non esiste tutela, il consumatore medio può essere facilmente ingannato e spinto all’acquisto di un prodotto che sembra italiano ma che in realtà non ha nulla a che fare con l’Italia. Tesi confermata anche dalle autorità ecuadoregne: “è chiaro che il marchio potrebbe essere ingannevole e colpire il consumatore, che non sarebbe in grado di prendere una decisione consapevole sul mercato”.

Il Parmigiano Reggiano DOP ha legami talmente forti con la sua zona di origine che sarebbe impossibile riprodurlo in qualsiasi altro luogo, pur utilizzando le stesse tecniche di produzione. Nel 2008, la Corte di Giustizia Europea ha stabilito con una sentenza che solo il formaggio Parmigiano Reggiano DOP possa essere venduto con la denominazione Parmesan all’interno dell’Unione europea. Pertanto, l’utilizzo di questo termine per designare formaggi duri e grattugiati non conformi al disciplinare di produzione della Denominazione di Origine Protetta (DOP) in questione è una violazione di quest’ultima nell’Ue.

La sentenza della Corte è stata una vittoria anche per i consumatori che hanno così ottenuto una forte garanzia di tracciabilità e saranno tutelati da denominazioni fuorvianti sul mercato. Sfortunatamente le normative che proteggono il nome Parmigiano Reggiano DOP all’interno dell’Unione europea non valgono in tutti i Paesi del mondo, aprendo la porta a usi non corretti del nome per formaggi prodotti negli Stati Uniti o altrove. Il Consorzio stima che il giro d’affari del falso parmesan fuori dall’Ue sia di 2 miliardi di euro, circa 200mila tonnellate di prodotto, ossia 15 volte il volume del Parmigiano Reggiano esportato. Tuttavia, la decisione dell’Ecuador conferma l’importanza dell’Accordo di libero scambio concluso dall’Unione europea con Colombia, Perù ed Ecuador, che ha consentito di riconoscere la protezione della DOP Parmigiano Reggiano nei Paesi andini.