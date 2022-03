Ue lancia piano per ridurre dipendenza energetica dalla Russia

Nella giornata di oggi la commissione ha presentato RePowerEu, il piano per ridurre di due terzi la dipendenza dal gas russo. Tre le principali direttive su cui muoversi per raggiungere l’indipendenza del gas russo sin dal prossimo inverno: aumentare lo stoccaggio, portando al 90% riempimento delle infrastrutture dell’Ue, investire sul biomentano, raddoppiando gli obiettivi esistenti ( Fit for 55) che porterebbero la produzione a 35 miliardi di metri cubi (bcm) all'anno entro il 2030 utilizzando anche i fondi PAC in questo senso, e maggiore ricorso al solare e all’eolico.

“Anche se in ritardo, bene che l’Europa programmi un piano energetico comune” commenta Luigi Scordamaglia, consigliere delegato di Filiera italia. “Attenzione però ai punti deboli” avverte. “In primo luogo la burocrazia - dice Scordamaglia - se pensiamo alle procedure autorizzative italiane e “alla sindrome del no” della stragrande maggioranza delle nostre amministrazioni l’accelerazione che si intende dare appare irrealizzabile in Paesi come il nostro, salvo intervenire con drastico processi di semplificazione, silenzio assenso e commissariamenti sul modello Genova”. In tal senso Filiera italia attende la prossima pubblicazione, dovrebbe avvenire a maggio, da parte della Commissione della raccomandazione sui permessi più rapidi per i progetti di energia rinnovabile, la raccomandazione servirà per sostenere l'uso di tutte le flessibilità già concesse dalla legislazione UE e la rimozione degli ostacoli rimanenti, qualunque sia la loro origine.

Ma non solo, Scordamaglia individua anche una seconda criticità “ Non è previsto da nessuna parte che tutti gli investimenti, incentivi ed interventi urgenti a tutela di famiglie ed imprese debbano essere finanziati con debito europeo: non dimentichiamo che solo così l’Europa potrà continuare a procedere unita e determinata”.

Tutto questo mentre gli Usa dichiarano di aver fermato l’import del petrolio dalla Russia. “Una decisione che se presa in Europa avrebbe esiti ancora più devastanti - dice Scordamaglia che sottolinea - oggi il 30% di tutto il petrolio utilizzato in Ue proviene proprio dalla Russia” E conclude “Con un prezzo al barile schizzato a 133 dollari aumentano le preoccupazioni anche per i nostri autotrasportatori che già nelle settimane scorse hanno rischiato di fermarsi”.