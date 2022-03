Caffè Borbone traina i conti di Italmobiliare

Il cda di Italmobiliare S.p.A., che ha esaminato il Bilancio 2021, con ricavi pari a 1.579 milioni di euro, evidenziando rispetto al 2020 un miglioramento complessivamente pari al 25% e una crescita superiore al 15% per tutte le Portfolio Companies. Al 31 dicembre 2021 il Net Asset Value risulta pari a 2.082 milioni di euro, in aumento di 244 milioni di euro rispetto al 31 dicembre 2020.

Il margine operativo lordo aggregato pro-forma della holding della famiglia Pesenti si è attestato a 277,4 milioni di euro, in miglioramento del 20% rispetto all’esercizio precedente, e l'utile di esercizio ha superato i 53 milioni di euro.

I conti sono stati trainati dalle controllate nel settore alimentare, in particolare grazie al contributo di Caffè Borbone, uno dei principali produttori specializzati in capsule e cialde compatibili controllato al 60%, che ha realizzato ricavi superiori a 250 milioni (+15%), il margine operativo lordo pari a 83,1 milioni di euro (+11%), e utile d’esercizio che si attesta a 63,5 milioni di euro (con contrazione rispetto ai 90,5 milioni nel 2020, spiegata dall’impatto una tantum sulle imposte dell’esercizio 2020.

Positivi anche i risultati del salumificio Capitelli, controllato all'80%, nonostante il complicato contesto di mercato e il trend di incremento del costo della materia prima (carne di suino): il 2021 si chiude con ricavi a 17,5 milioni di euro (+18,2%), margine operativo lordo è pari a 3,9 milioni di euro (3,8 milioni nel 2020), e un risultato netto di 3,1 milioni di euro (2,3 milioni nel 2020).

Boom di ricavi per Callmewine.com, piattaforma italiana di e-commerce di vini e distillati di cui dal 14 febbraio scorso Italmobiliare controlla l'80%, pari a 17,2 milioni di euro, in crescita del 39%. Il margine operativo lordo risulta negativo per 0,8 milioni di euro (+0,5 milioni nel 2020) per i costi di marketing e della struttura organizzativa, entrambi propedeutici per la crescita strutturale futura della società, e la perdita dell’esercizio è pari a 0,8 milioni di euro (utile di 0,4 milioni nel 2020).

Tra le altre partecipate, la holding segnala l’anno particolarmente brillante di Tecnica Group, con ricavi in miglioramento del 22%. Inoltre, nel corso del 2021 è stato finalizzato l’acquisto del residuo 20% del capitale di Officina Profumo-Farmaceutica di Santa Maria Novella S.p.A. (40 milioni di euro), al fine di operare con una maggiore flessibilità strategica nel percorso di sviluppo dell’azienda e di accelerazione dell’espansione internazionale.

E tornando all'alimentare, a marzo 2021 Italmobiliare ha partecipato tra i co-investitori del fondo nell’operazione che ha visto l’acquisizione da parte del fondo Capital Partners 3 di Clessidra di una quota di maggioranza di Botter S.p.A., con l’obiettivo di supportare il progetto di Clessidra volto alla creazione di un leader italiano nel settore del vino e con un crescente sviluppo in nuovi mercati.

“In un quadro di incertezza come quello attuale, il focus primario rimane l’attenzione verso le persone e la sostenibilità nel tempo dei modelli di business. L’attività di diversificazione degli investimenti in aziende di eccellenza italiane- sottolinea il Consigliere Delegato Carlo Pesenti – è risultata premiante, nonostante il 2021 sia stato ancora parzialmente segnato da un evento eccezionale quale l’emergenza sanitaria mondiale. La capacità di cogliere nuove opportunità, il costante monitoraggio dei rischi, le azioni intraprese a supporto delle Portfolio Companies e la reattività da queste mostrata hanno permesso il conseguimento di risultati positivi per tutte le realtà di Italmobiliare. Vorrei quindi ringraziare tutte le aziende del Gruppo che in questi giorni -condividendo il comune sgomento per la guerra e l’emergenza umanitaria in Ucraina- hanno voluto unirsi alla raccolta fondi a favore di UNHCR intrapresa dalla Fondazione Pesenti nell’auspicio che si trovi presto la via della pace”.

Il Consiglio di Amministrazione di Italmobiliare proporrà all’Assemblea degli azionisti del 21 aprile prossimo la distribuzione di un dividendo ordinario di 0,70 euro per azione e, anche in considerazione della cessione di tutte le attività operative del gruppo Sirap Gema, di un ulteriore dividendo straordinario di 0,70 euro per azione.