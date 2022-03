Berlin Packaging continua a crescere in Nord America

Berlin Packaging, fornitore di servizi di imballaggio con sede a Chicago, ha annunciato l'acquisizione di United Bottles & Packaging, un distributore con sede in Canada di bottiglie e chiusure in vetro di alta qualità per il settore del Food & Beverage. Fondata nel 1994 e con sede in Quebec, United Bottles & Packaging fornisce bottiglie e chiusure per bevande alcoliche come vino, liquori, birra e sidro, oltre a un'ampia selezione di bottiglie e chiusure per alimenti e bevande analcoliche. L'azienda offre ai clienti anche una una serie di servizi a valore aggiunto come forme, stampi, scatole e tappi personalizzati. Inoltre, segue un programma di riciclaggio che prevede la raccolta e lo smaltimento di bevande scadute e di contenitori vuoti.

"Condividiamo con l'azienda gli stessi valori valori fondamentali: prodotti di alta qualità, consegne rapide, soluzioni su misura e una dedizione alla sostenibilità. Non vediamo l'ora di costruire un brillante futuro insieme", ha affermato Rick Brandt, ceo della Berlin Packaging Americas.

"Siamo entusiasti delle opportunità che questa partnership porterà alla nostra organizzazione. L'accesso alle vaste risorse ed ai prodotti personalizzati del nostro socio ci permetterà di servire meglio i nostri clienti, di sviluppare il nostro business e di offrire maggiori opportunità di crescita ai nostri dipendenti", ha dichiarato Jacques Dalpé, presidente della United Bottles & Packaging.

Questa è la terza acquisizione di Berlin Packaging in Canada dal 2020. Sia il personale delle aziende che le sedi operative non subiranno modifiche in seguito all'operazione.