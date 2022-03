Agricoltura: l'accesso al fondo garanzia diventa strutturale

“L’accesso diretto al fondo di garanzia per le piccole e medie imprese diventa strutturale per il comparto primario e permetterà di iniettare liquidità per superare la difficile crisi energetico-produttiva. Dal 16 marzo le aziende agricole potranno presentare richiesta di ammissione alle garanzie del fondo di Mediocredito Centrale mentre si è in dirittura d’arrivo per l’estensione della medesima possibilità al settore della pesca e dell’acquacoltura, come spiega la circolare del presidente dell’istituto, Bernardo Mattarella. Giunge, dunque, a conclusione un lavoro iniziato con l’introduzione della norma al decreto Cura Italia e che, durante la pandemia, ha sbloccato le porte del credito all’agricoltura italiana, concedendo circa 5 miliardi di euro di prestiti”. Lo dichiara il deputato Giuseppe L’Abbate, esponente M5S in commissione agricoltura e promotore della norma approvata nella primavera 2020.

“Gli strumenti del fondo risultano determinanti in un periodo di forte crisi causata dall’instabile scenario internazionale che comporta un forte aumento dei costi energetici e delle materie prime e un’incertezza di mercato. Una situazione che si ripercuote sugli imprenditori che vedono assottigliarsi la redditività delle produzioni”, prosegue.

“Con l’accesso diretto al fondo di garanzia si potrà iniettare ingente liquidità nel comparto agricolo, a condizioni agevoli, così da sostenere le imprese in questo drammatico scenario economico. Inoltre, dal 1° aprile al 30 giugno, come previsto dal Dl energia non è dovuta la commissione una tantum per tutte le richieste di finanziamenti per comprovata esigenza di liquidità”. Sono estremamente soddisfatto per questo risultato, a cui abbiamo lavorato per anni e che è parte integrante del ‘Progetto Credito’ avviato al ministero delle Politiche agricole quando ero sottosegretario”, conclude.