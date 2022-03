Giornata diritti del consumatore all'insegna della sostenibilità

In occasione della giornata mondiale dei diritti del consumatore in programma per il 15 marzo, il Centro europeo consumatori Italia illustra le più brillanti e originali iniziative adottate in Europa. L'Austria sta cercando di ridurre tonnellate di rifiuti elettronici con dei buoni per la riparazione. Con questi voucher, i consumatori possono coprire la metà dei costi di riparazione, sino ad un massimo di 200€. In Belgio, nei negozi dell’usato delle catene "De Kringwinkel" o "Les Petits Riens", con punti vendita dislocati in tutto il Paese, i cittadini possono disfarsi di mobili, utensili per la cucina o di altri oggetti che non utilizzano più oppure acquistarne di altri a prezzi convenienti.

In Bulgaria una catena di abbigliamento incoraggia i consumatori a portare i loro vestiti usati nei punti vendita; il commerciante si preoccupa di riciclarli o destinarli a nuovo uso e per ogni consegna di abiti usati, i clienti ricevono un buono da riscattare all’acquisto successivo. La piattaforma online croata "Burza otpada" è invece dedicata alle aziende: promuove lo scambio di informazioni sull'offerta e la domanda di materie prime secondarie derivanti da processi di produzione o di gestione dei rifiuti. Il progetto, lanciato nel 2017, ha un impatto indiretto sui consumatori I suoi obiettivi sono infatti quello di ridurre lo smaltimento dei rifiuti e quello di adottare un approccio sostenibile alla gestione delle risorse primarie.

Cipro promuove incentivi per l'acquisto di biciclette nuove e sussidi per la riparazione e la manutenzione di quelle vecchie. Too Good To Go è un’app sviluppata in Danimarca nel 2015 per combattere lo spreco alimentare. Ristoranti e negozi mettono a disposizione gli avanzi di cibo invenduto o i pasti che altrimenti butterebbero; i clienti possono controllare sull'applicazione il cibo disponibile nella loro zona e ritirarlo a prezzi molto convenienti. In tema di prodotti difettosi, la Francia incoraggia i consumatori a scegliere la riparazione piuttosto che la sostituzione con un prodotto nuovo.

Con un emendamento alla normativa sull'economia circolare, la Germania vuole porre fine alla sovrapproduzione, alla distruzione di beni nuovi e ai resi inutili. Produttori e rivenditori avranno maggiori responsabilità in futuro; dovranno infatti documentare chiaramente come trattano i beni invenduti, per esempio se li donano o li rivendono ad un prezzo inferiore. In Italia NeXt - nuova economia per tutti, associazione di promozione sociale, attraverso lo strumento del "Voto col Portafoglio” permette ai consumatori di fare scelte di consumo sostenibile grazie a uno specifico indice, composto da 6 aree e 30 indicatori, strategicamente collegato agli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030.

Diverse stazioni di servizio lettoni incoraggiano i consumatori a portare le proprie tazze di caffè riutilizzabili. Anche una delle più grandi catene di vendita al dettaglio con centinaia di punti vendita segue questa buona pratica; i clienti che portano la loro tazza ottengono uno sconto dal 10 al 15 per cento sul loro caffè, riducendo così la quantità di rifiuti nel Paese. Il Lussemburgo è il primo paese al mondo ad offrire trasporti pubblici gratuiti. Dal 2020, sia i residenti che i turisti possono semplicemente viaggiare in treno, tram o autobus senza dover acquistare un biglietto.

A partire dal 1° aprile 2022, Malta implementerà il cosiddetto “Beverage Container Refund Scheme”, un sistema che incentiva la restituzione dei contenitori per bevande applicando un deposito rimborsabile di 10 centesimi sulle vendite di bevande come acqua, sidro, birre, caffè pronto da bere in bottiglie o contenitori di vetro, Pet o metallo. In Norvegia, c'è un sistema di deposito per bottiglie e lattine riciclabili, molto conosciuto e diffuso fra tutti i cittadini. All’ingresso di tutti i supermercati, vi sono dei dispositivi per il riciclaggio attraverso i quali si ottiene il rimborso del deposito pagato al momento dell’acquisto di bottiglie o lattine. Nel 2021, più del 92% di tutte le bottiglie e lattine vendute in Norvegia sono state riciclate.

Pieter Pot, con sede a Rotterdam, è il primo supermercato online dei Paesi Bassi che non utilizza imballaggi di plastica. I consumatori acquistano i loro prodotti all'ingrosso e li ricevono in contenitori di vetro che vengono poi restituiti al momento della consegna successiva, in modo che possano essere lavati e riempiti di nuovo. Uno studio di architettura di Wrocław ha realizzato un progetto di hotel mobili che consistono in camion isotermici refrigerati. Vengono impiegati camion con rimorchio utilizzati precedentemente per trasportare cibo e dunque in possesso delle caratteristiche in grado di assicurare determinate temperature. Il progetto prevede “l'upcycling”, cioè l'aumento del valore del materiale e la riconversione dei camion frigoriferi in camere d'albergo.

Il governo portoghese ha promosso un programma contro la povertà energetica, sovvenzionando interventi sulle abitazioni per renderle più efficienti dal punto di vista energetico. Negli ultimi anni, in Repubblica Ceca è cresciuto il numero di negozi di alimentari in cui i consumatori possono acquistare riso, pasta, caffè o tè e possono chiedere che la merce sia inscatolata in contenitori che hanno portato con sé, in modo che non ci siano rifiuti da imballaggi di plastica monouso. In Slovenia, il Reuse Centre, un'organizzazione no-profit, svolge attività di consumo sostenibile secondo il motto “ridurre, riparare, riutilizzare”. Infine, la Svezia ha ridotto l’Iva dal 25% al 12% per i servizi di riparazione di biciclette, scarpe, articoli in pelle, abbigliamento e biancheria per la casa.