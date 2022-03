Elior avvia una partnership con Never Give Up

In occasione della giornata del fiocchetto lilla che ricorre il 15 marzo, dedicata alla sensibilizzazione e all’informazione sui disturbi del comportamento alimentare, Elior, azienda impegnata nella ristorazione che serve oltre 30 milioni di pasti l’anno nelle mense delle scuole italiane, e Never Give Up, onlus che nasce nel 2014 con l’obiettivo di intercettare e trattare precocemente i disturbi della nutrizione e dell’alimentazione, lanciano un progetto di sensibilizzazione dedicato a bambini, ragazzi e alle loro famiglie.

In Italia sono oltre tre milioni le persone che hanno problemi di peso, cibo e immagine corporea e, se non trattati, questi problemi possono trasformarsi in disturbi della nutrizione e dell’alimentazione. Secondo l’Organizzazione mondiale della sanità, anoressia e bulimia sono la prima causa di morte per malattia tra i 12 e i 25 anni. Con una serie di eventi online e in presenza nelle scuole, il progetto vuole portare maggiore attenzione e consapevolezza su queste tematiche e fornire gli strumenti per poterle affrontare, coinvolgendo i giovani e le loro famiglie.

Il primo appuntamento, dal titolo “Never Give Up talk: disturbi alimentari e il ruolo dei genitori come risorsa” sarà il 17 marzo alle ore 17:30 e si svolgerà online insieme alla dott.ssa Stefania Sinesi, PhD, psicoterapeuta presidente e direttore scientifico della onlus che affronterà il tema dando a genitori e caregiver le nozioni base per poter capire quali sono i disturbi alimentari più frequenti e come riconoscerli in anticipo.

Con l’obiettivo di rompere il silenzio su queste patologie, in vista del 15 marzo, sono in programma una serie di ulteriori importanti iniziative: nell’ambito delle campagne avviate da diversi anni per la presidenza del Consiglio e per il ministero della Salute, il Colosseo a Roma (oggi 14 marzo) e tutte le piazze di Italia (il 15 marzo) si tingeranno di lilla, per sensibilizzare la cittadinanza su questi disturbi. Inoltre, nel mese di marzo sarà on-air una campagna di comunicazione diretta dal regista premio Oscar Danis Tanović finalizzata a generare maggiore consapevolezza su queste patologie. Infine, nel corso della 28ª Giornata di campionato, su tutti i campi della Serie A Tim è stato esposto lo striscione dell'iniziativa e proiettato sui maxischermi degli stadi il video della campagna.