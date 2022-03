Nostromo riduce il peso delle confezioni

Dopo la presentazione sul mercato italiano della nuova confezione "Apri gira facile" (vdi articolo EFA News del 15-12-21), con tecnologia Real Peel, Nostromo ha compiuto un ulteriore passo in ottica antispreco, riducendo la grammatura dei pack da 80 a 70 grammi, con meno olio e la stessa quantità di prodotto. "Il risultato è un tonno che mantiene intatte le sue proprietà organolettiche e i suoi nutrienti fondamentali per una dieta equilibrata, salutare e amica dell’ambiente", spiega l'azienda in una nota stampa.

7 consumatori su 10, infatti, abitualmente gettano via l’olio contenuto nelle lattine prima del consumo, con evidenti conseguenze sia in termini di spreco che di impatto ambientale. Grazie alla minore quantità di olio sarà quindi possibile scegliere un prodotto in grado di garantire la qualità in maniera ancora più sostenibile. La sgrammatura da 80 a 70 grammi ha interessato come prima referenza il tonno in olio d’oliva, ma sarà presto estesa anche ai formati al naturale.

“Siamo molto soddisfatti del riscontro positivo che sta registrando ‘Apri gira facile’, riscontro che conferma la leadership di Nostromo in termini di innovazione di prodotto e per la sostenibilità", afferma Gianluca Cevenini, direttore commerciale. "In un settore come quello del tonno in scatola, la differenziazione non può prescindere dalla volontà di supportare il consumatore nel momento dell’acquisto, garantendo la qualità di sempre con soluzioni più sostenibili”.

La riduzione del peso da 80 a 70 gr. delle referenze è una delle azioni coerenti con i valori del programma di impegno responsabile predisposto da Gruppo Calvo, di cui il brand fa parte dal 1993, che definisce 17 obiettivi di sostenibilità da raggiungere entro il 2025 in materia di protezione degli oceani, dell’ambiente e delle persone, comunicato nel logo “Impegno responsabile” presente sul pack.