Trattato globale sulle materie plastiche: commento di Assobibe

EFA News intervista Giangiacomo Pierini, presidente dell'associazione Italiana tra gli industriali delle bevande analcoliche, sul trattato globale sulle materie plastiche, che sarà elaborato dall'Onu.

Gli stati membri delle Nazioni Unite all'assemblea delle Nazioni Unite per l'ambiente (Unea-5.2) hanno deciso all'unanimità di elaborare un trattato giuridicamente vincolante per porre fine all'inquinamento da plastica, rendendola una delle azioni ambientali più ambiziose al mondo dal protocollo di Montreal del 1989, che ha portato all’eliminazione delle sostanze che riducono lo strato di ozono atmosferico.

Questa iniziativa potrebbe stravolgere completamente la produzione mondiale di bottiglie e contenitori in plastica, compresa quella dell'Italia che è uno dei maggiori player. EFA News ne ha parlato con Giangiacomo Pierini, presidente di Assobibe (associazione Italiana tra gli industriali delle bevande analcoliche).

Qual è la valutazione di Assobibe in merito alla decisone Onu? "Non vedo stravolgimenti, ma l’inizio di un processo di gestione del problema nei paesi molto più arretrati di noi sui temi della sostenibilità e della circolarità dell’economia, con quindi l’opportunità di condividere buone pratiche. Abbiamo tutti presente le immagini di rifiuti in plastica, fotografati in fiumi e mari di lontani continenti. Le misure contenute nella risoluzione rientrano tra quelle già attuate dai paesi più avanzati. Mi riferisco a regole e principi per la promozione di prodotti e consumi sempre più sostenibili, a partire dal product design e dalla ricerca in innovazione, la corretta gestione dei rifiuti, l’attenzione all’impiego efficiente delle risorse e approcci di economia circolare; così come attività di cooperazione e misure per la riduzione dell’inquinamento marino, causato da molteplici fattori", ha spiegato Pierini.

Nei prossimi due anni il lavoro del comitato intergovernativo di negoziazione dell'Unea sarà impegnato nel finalizzare i dettagli di questo trattato. L'Italia potrà intervenire? "Certo. Come tutti i paesi membri dell’Onu, anche l’Italia porterà il proprio contributo come avviene su tutti i tavoli tematici e i dossier predisposti in vista dei momenti formali decisionali, come per esempio l’assemblea annuale che si tiene a NY".

In che modo e sotto quali aspetti questo trattato rivoluzionerà l’intero settore? "La rivoluzione, o meglio la transizione, in Ue e quindi anche in Italia è già in atto. Questa risoluzione si inserisce quindi in un percorso di miglioramenti sull’impiego di imballi e rifiuti di imballaggi in plastica già in atto. Negli ultimi anni la Commissione Europea ha approvato, con il voto dei singoli governi, una serie di pacchetti legislativi dedicati alla strategia sulla plastica; l’ultimo riguarda la single use plastic (c.d. Sup), da pochi mesi tradotta nell’ordinamento italiano con un atto normativo. Quest’ultima misura vieta la commercializzazione di alcuni prodotti, riconosce il valore delle bottiglie in plastica fissando alcuni requisiti specifici volti ad incentivarne il riciclo: in particolare, sono fissa gli obiettivi minimi di raccolta e riciclo del 70% entro il 2025 e del 90% entro il 2029. A questo si aggiunge che il contenuto minimo di plastica riciclata nelle bottiglie dovrà esser di almeno il 25% entro il 2025 e del 30% entro il 2030 ed entro il 2024, le bottiglie (e i contenitori) per bevande dovranno essere realizzati in modo tale che il tappo rimanga legato alla bottiglia durante il consumo. Per questo, misure estemporanee come la Plastic Tax in Italia non hanno senso: ci vuole una visione informata sul tema e le aziende devono essere accompagnate nel processo di innovazione tecnologica, con appesantite da inutili balzelli che non hanno effetti sull’ambiente", ha commentato il presidente.

Tutti gli sforzi dei produttori per ridurre il consumo di plastica saranno vanificati? E gli investimenti nelle bioplastiche?

"Attività e sforzi di impiego, progettazione, migliorie ecc sull’impiego della plastica continueranno, anche perché sono frutto di visione, strategie e investimenti importanti su tutte le soluzioni e i ventagli di opzioni, tra cui la bioplastica. Quest’ultima in diversi settori ha sviluppato alternative interessanti e disponibili, in altre meno. La nostra categoria osserva i potenziali impieghi nella consapevolezza di alcuni attuali limiti, e consapevoli che anche una bottiglia in bioplastica, se abbandonata in mare, si comporta esattamente come ogni altra bottiglia in Pet", ha concluso Pierini.