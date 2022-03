World Water Day: ecco il Libro Bianco

Oggi 22 marzo, in occasione della giornata mondiale dell’acqua 2022, è stato presentato a Roma il libro bianco “Valore Acqua per l’Italia”, giunto alla sua terza edizione. Realizzato grazie all’attività dell’osservatorio istituito dalla Community Valore Acqua per l’Italia, la piattaforma di confronto di alto livello attivata da The European House – Ambrosetti nel 2019 che tratta il tema della gestione della risorsa acqua come driver di competitività e sviluppo sostenibile, il libro bianco è la mappatura più completa e aggiornata della filiera idrica estesa che mette a sistema i contributi di tutti gli attori che vi operano. Il comparto del ciclo idrico esteso (composto dagli operatori del servizio idrico integrato e dai fornitor di input per la filiera idrica) vale 8,3 miliardi di Euro in termini di valore aggiunto e occupa 93.000 persone. Estendendo il perimetro anche a coloro che usano l’acqua come input produttivo (agricoltura, industrie idrovore, settore energetico e settore civile) emerge che la risorsa è l’elemento abilitante per la generazione di 281,5 miliardi di valore aggiunto in Italia, equivalente al 17% del Pil italiano.

I dati evidenziano un aumento della domanda di acqua a livello globale, che rende la risorsa più scarsa e strategica, contribuendo ad aggravare le situazioni di crisi idrica che rischiano di esacerbare disequilibri geopolitici già precari. I cambiamenti climatici hanno una relazione centrale con l’acqua: il 74% dei disastri naturali è legato all’acqua (+50% negli ultimi 10 anni), con rilevanti conseguenze economiche e sociali per i territori interessati. Negli ultimi 10 anni si contano 55.000 morti e 103 milioni di persone colpite da inondazioni nel mondo, con danni economici pari a 76,8 miliardi di dollari. Altri 2.000 morti e 100 milioni di persone colpite da siccità per oltre 10 miliardi di perdite economiche.

Il focus del libro bianco dedicato all’Italia fotografa una situazione che richiede interventi urgenti e decisi. Secondo i dati presentati, a livello assoluto siamo il Paese dell’Unione Europea che preleva più acqua per uso civile sia a livello assoluto (oltre 9 miliardi di m3 ogni anno), e relativamente alla popolazione, con prelievi ad uso potabile che raggiungono i 152,4 m3 per abitante (2° Paese dell’Unione Europea). L’Italia sconta inoltre una cronica carenza, vetustà e scarsa digitalizzazione delle infrastrutture (le perdite idriche nella sola fase di distribuzione sono il 42% del totale), a cui si aggiunge l’uso improprio (un terzo dei consumi domestici di acqua potabile viene usato per lavare auto, irrigare giardini e lavare strade) e la quota ridotta di investimenti (l’Italia investe 46 Euro per abitante all’anno nel servizio idrico integrato, poco più della metà della media europea pari a 82 Euro). Pesa anche la frammentazione del settore (la stragrande maggioranza sono piccole imprese), la tariffa idrica ridotta (2,11 Euro/m3 che, a livello medio nazionale, è tra le più basse d’Europa, la metà di quella francese e il 40% di quella tedesca) e l’eccessivo consumo di acqua minerale in bottiglia, per il quale siamo nel 2022 il primo consumatore al mondo con ben 220 litri pro capite all’anno.

Una parte rilevante del libro bianco guarda al futuro della risorsa nel Paese, in un’ottica propositiva di rilancio dell’Italia nello scenario post-pandemico. Mettere la risorsa acqua al centro della sfida dello sviluppo sostenibile è uno degli obiettivi della community, così come avanzare proposte al sistema-Paese per rafforzare lo sviluppo della filiera estesa: l’ultimo capitolo del libro bianco riassume in 10 ambiti di azione l’agenda della community Valore Acqua per l’Italia che l’incontro di Roma porta all’attenzione dei decisori: visione sfidante per una filiera dell’acqua e un Paese più sostenibile; rilancio degli investimenti per lo sviluppo della filiera estesa dell’acqua; superamento del Water Service Divide tra i territori italiani; adeguamento del livello tariffario per il servizio idrico integrato; tutela e circolarità della risorsa idrica primaria; efficientamento della gestione dei fanghi di depurazione; digitalizzazione della filiera estesa; miglioramento della raccolta dati e diffusione della water footprint; comunicazione e sensibilizzazione e rafforzamento dei meccanismi di collaborazione pubblico-privato.