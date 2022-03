A Bologna è Bacco a farla da padrone

Sabato 26 e domenica 27 marzo la seconda edizione di Bologna in Vino animerà gli spazi di Fico Eataly World, il grande parco tematico dedicato al cibo italiano – con oltre 300 etichette in degustazione. L’evento, organizzato da Arte del Vino, torna in città per dare a esperti del settore e wine lover la possibilità di confrontarsi con cantine e produttori provenienti da tutta Italia e di intraprendere un percorso che si snoderà tra i ristoranti e punti gastronomici per offrire a tutti gli enoappassionati un’esperienza sensoriale a tutto tondo.

La manifestazione sarà anche l’occasione per dare risalto e valore ai territori, mettendo in evidenza le eccellenze del patrimonio vitivinicolo italiano. Fico farà, oltre che da cornice alle due giornate di degustazione in programma, anche da trait d’union tra Bologna In Vino e Sana Slow Wine Fair, promuovendo così un intero fine settimana in cui Bologna sarà il punto di riferimento per gli esperti e gli appassionati al mondo del vino e del food & beverage.

Organizzata da BolognaFiere (con la direzione artistica di Slow Food e la collaborazione di FederBio e Confcommercio Ascom Bologna), Sana Slow Wine Fair è la fiera internazionale dedicata al vino buono, pulito e giusto che da domenica 27 a martedì 29 marzo accoglierà cantine provenienti da tutta Italia e dall’estero: Albania, Argentina, Bosnia, Brasile, Bulgaria, Cile, Croazia, Francia, Germania, Macedonia, Montenegro, Perù, Portogallo, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna e Stati Uniti. Un giro del mondo insieme ai grandi vini che rispondono ai principi della Slow Wine Coalition e che sono ispirati dal manifesto Slow Food per il vino buono, pulito e giusto: sostenibilità ambientale, tutela del paesaggio e del ruolo culturale e sociale delle aziende vitivinicole nei propri territori.

Domenica 27 marzo, dalle 12 alle 19 , Sana Slow Wine Fair aprirà le porte anche agli appassionati, per l’occasione, una navetta collegherà Fico con la Fiera di Bologna per consentire ai partecipanti di Bologna in Vino di raggiungere anche i padiglioni di BolognaFiere. Le giornate di lunedì 28 e martedì 29 marzo saranno dedicate ai professionisti del settore: ristoratori, enotecari, importatori, distributori, cuochi, sommelier, troveranno nei padiglioni una selezione delle migliori cantine internazionali accomunate dal metodo produttivo virtuoso.