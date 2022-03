Pallini: la prima fiera post Covid

Pallini partecipa al Beer&Food Attraction a Fiera di Rimini dal 27 al 30 marzo 2022. Tra le novità presentate in fiera l'Amaro Calamaro, il Lemon Zero e l'Amaro Formidabile, brand romano che rappresenta l'ultima acquisizione dell'azienda.

Nella cornice della 7ª edizione di Beer&Food Attraction, e la 4ª BBTech expo, la fiera di riferimento per l’eating Out e quella delle tecnologie per birre e bevande, organizzate da Italian Exhibition Group, che tornano in presenza e si svolgono in contemporanea all’11ª International Horeca Meeting di Italgrob (vedi articolo EFA News del 28-3-22), EFA News ha incontrato Micaela Pallini, presidente dell'omonima azienda di famiglia, brand storico italiano e unica distilleria rimasta nella Capitale. L'azienda fondata 146 anni fa da Nicola Pallini ad Antrodoco (Rieti), ma "romanizzata" nel 1922, città dove ha conosciuto un crescente sviluppo, fino all'inaugurazione, negli anni '60, del moderno stabilimento sulla via Tiburtina, è tornata a partecipare a una fiera per la prima volta dopo lo stop causato dalla pandemia.

"Per noi è molto importante partecipare a quest'edizione perché è la prima volta dopo la pandemia che ritorniamo ad un evento di questa dimensione. Siamo contenti di ritrovare i nostri clienti, i nostri agenti e confrontarci anche con gli altri operatori", ha dichiarato il presidente Micaela Pallini, ai microfoni di EFA News. Tra le novità presentate in fiera nella linea degli amari: l'Amaro Calamaro ispirato al mondo del mare, e l'Amaro Formidabile, brand romano che rappresenta l'ultima acquisizione dell'azienda (vedi articolo EFA News del 7-2-22).

"Abbiamo ammirato fin dall’inizio la nascita e l’evoluzione di Amaro Formidabile" - dichiara Pallini- "con interesse e curiosità. Formidabile nasce a pochi chilometri dalla nostra sede e da subito si è distinto come un amaro artigianale dai connotati molto innovativi. Si può davvero considerare il primo degli amari di nuova generazione che hanno vivacizzato il mercato di questi ultimi 5 anni e il fatto che fosse nostro vicino di casa ha da subito attirato la nostra attenzione".

Altra novità assoluta presentata in fiera è Lemon Zero, ovvero la versione analcolica del classico limoncello dell'azienda, nato per rispondere alle nuove esigenze di mercato.

Le previsioni per il 2022 guardano alla pandemia, alla guerra in corso e all’aumento dei costi. “A parte la recrudescenza della pandemia, pesa l’aumento dei costi delle materie prime, quello della logistica: mancano i container e quelli che ci sono costano quattro volte tanto rispetto a un anno fa. La distribuzione non accetta aumenti di listino, ma noi produttori non possiamo più assorbire internamente gli aumenti dei costi, dovremo salire del 7% cento”, ha concluso Pallini.