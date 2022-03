Conserve Italia presenta l'accademia dell'Horeca

Quale storia di dedizione e passione può racchiudere un succo di frutta Yoga, Derby Blue o Valfrutta Bio servito al bar? E quanto lavoro e impegno occorrono, dalla coltivazione in campo fino alla lavorazione in stabilimento, per produrre una confezione di pomodoro Cirio Alta Cucina, oppure di vegetali Cotti a Vapore Valfrutta o ancora di frutta sciroppata Jolly Colombani, di quelle utilizzate da chef, ristoratori e pizzaioli? Nasce per rispondere a domande come queste e per raccontare i valori di una filiera 100% italiana e cooperativa, l’Accademia dell’Horeca di Conserve Italia, la novità presentata oggi agli operatori del settore durante un evento tenutosi alla Fiera di Rimini, nell’ambito delle manifestazioni Beer&Food Attraction e International Horeca Meeting, dedicate al consumo out of home.

Accessibile dal sito istituzionale oppure dall’indirizzo dedicato (https://accademia.horeca.conserveitalia.it/), ricca di notizie e aggiornamenti sulle attività aziendali oltre che di tutte le informazioni necessarie per conoscere il Gruppo e le sue gamme dei prodotti, l’Accademia dell’Horeca di Conserve Italia è una piattaforma online di comunicazione B2B rivolta a tutti gli stakeholder: dalla forza vendita a distributori, grossisti e gestori di locali.

“Con questa iniziativa", ha spiegato nel suo intervento Pier Franco Casadio, direttore commerciale Horeca di Conserve Italia, "vogliamo fare conoscere in maniera chiara ed esaustiva il nostro Gruppo e i suoi valori, la storia dei nostri storici marchi italiani, l’impegno per la sostenibilità ambientale e sociale della filiera cooperativa che rappresentiamo, i siti produttivi, i progetti agronomici e ogni altra informazione utile a raccontare la nostra Total Horeca Company”.

Nuovi progetti, approfondimenti sui prodotti, interviste ai gestori dei locali, focus sui reparti aziendali; senza dimenticare la presentazione di tutta la gamma dei prodotti per il fuori-casa, per la prima volta riuniti in una stessa piattaforma di comunicazione che tiene insieme food e beverage. “L’Accademia dell’Horeca", ha aggiunto il direttore marketing horeca Gabriele Angeli, "è un progetto maturato e concretizzato proprio durante quei lunghi mesi di lockdown che nel 2020 e nel 2021 hanno visto il nostro settore in grande difficoltà, a causa delle chiusure di bar e ristoranti. Proprio in virtù dell’importante e lungo storia del Gruppo in questo canale commerciale, abbiamo voluto dare un segnale per confermare il nostro impegno nel rilancio dei consumi fuori-casa, investendo in una questa nuova iniziativa per veicolare in maniera più efficace e completa quei valori che da oltre 40 anni portiamo avanti”.

“I nostri prodotti", ha concluso Angeli, "rappresentano l’eccellenza produttiva di migliaia di soci agricoltori italiani, unita al know-how industriale e commerciale. Stakeholders e clienti sono particolarmente desiderosi di ricevere queste informazioni, vogliono conoscere da vicino l’azienda e sono disposti a restituire un adeguato riconoscimento alle nostre produzioni una volta che li aiutiamo ad entrare nell’universo di Conserve Italia”.