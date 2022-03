Longino & Cardenal: approvati i risultati consolidati al 31 dicembre 2021

Il consiglio di amministrazione di Longino & Cardenal S.p.A., attiva nell’alta ristorazione nazionale ed internazionale, si è riunito in data odierna per l’approvazione del bilancio consolidato e del progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021. Riccardo Uleri, amministratore delegato e socio di maggioranza di L&C, ha commentato: “Siamo soddisfatti dei risultati raggiunti nel 2021 che evidenziano una rilevante crescita sugli indicatori economici rispetto al 2020 con ricavi in aumento del 36,3% y/y anche grazie alla positiva performance della controllata di Dubai e dall’e-Commerce B2C e nonostante il settore della ristorazione sia ancora influenzato della pandemia. Ottimo il risultato del canale e-commerce, la nuova linea di business nata durante la pandemia, che nel primo anno di fatturato completo ha realizzato ricavi per oltre 1,1 milioni di Euro. Questo nuovo canale, complementare e non concorrente, riveste una notevole importanza strategica e sarà sicuramente un asset importante nel futuro del Gruppo”.

Nel 2021 i ricavi si attestano a Euro 26,3 milioni, con una significativa crescita del 36,3% rispetto a Euro 19,3 milioni dell’esercizio precedente. I ricavi del canale e-Commerce B2C sono superiori a Euro 1,1 milioni rispetto a Euro 445 mila nel periodo giugno-dicembre 2020. L’online ha generato 1,2 milioni di accessi e 9.400 ordini. Relativamente alle società del Gruppo, si evidenziano i positivi risultati della controllata di Dubai con ricavi pari a Euro 2,3 milioni, in crescita del 97% rispetto al 2020 (Euro 1,1 milioni). Anche a New York, il progressivo allentamento delle restrizioni di contenimento della pandemia ha permesso alla controllata, costituita nel 2019, di avviare le proprie attività con ricavi nel 2021 pari a Euro 705 mila rispetto a Euro 140 mila del 2020.

La controllata produttiva, Il Satiro Danzante, che realizza il proprio fatturato per la maggior parte verso società del Gruppo, ha conseguito nel 2021 ricavi per Euro 1,6 milioni, in crescita dell’82% rispetto a Euro 0,9 milioni del 2020. La controllata di Hong Kong ha realizzato ricavi per Euro 1,9 milioni, con un incremento del 5% rispetto al 31/12/2020 (Euro 1,8 milioni). L’Ebitda è negativo per Euro 0,5 milioni, in netto miglioramento rispetto al risultato negativo per Euro 1,3 milioni nell’esercizio precedente. L’Ebitda Adjusted è negativo per Euro € 0,45 mln, rispetto a negativo per Euro € 0,85 mln dell’esercizio precedente. Nel corso del 2020 la capogruppo aveva accantonato a fondo svalutazione crediti un importo straordinario pari ad € 0,41 mln. Al 31 dicembre 2021 l’accantonamento è stato pari a € 0,08 mln. L’Ebit è negativo per Euro 1,1 milioni, rispetto a Euro 1,7 milioni al 31 dicembre 2020, dopo ammortamenti pari a circa Euro 0,6 milioni (Euro 0,5 milioni nel 2020) derivanti prevalentemente dai nuovi sistemi software.

L’esercizio si chiude con un risultato netto pari a Euro -0,9 milioni, in miglioramento di circa un milione rispetto a Euro -1,8 milioni al 31 dicembre 2020. Nel 2021 il Gruppo ha continuato ad investire per alimentare il percorso strategico di crescita, in particolare relativamente alla digitalizzazione e all’efficienza dell’organizzazione con nuovi e più evoluti software in ambito Erp, gestione del credito, budgeting, pianificazione e controllo, nonché per la gestione del bilancio consolidato, integrandoli perfettamente al nuovo gestionale. È stata inoltre ulteriormente potenziata la piattaforma e-Commerce con l’integrazione al Crm aziendale e della rete vendita e ai software aziendali. La digitalizzazione ha comportato investimenti nel 2021 per Euro 0,7 milioni. Nel corso del 2021 è stato inoltre acquistata dalla capogruppo una porzione di terreno di circa 12.000 mq che ha comportato un esborso di circa 1,2 milioni di Euro e la controllata Il Satiro Danzante ha acquisito un immobile produttivo più ampio ove trasferire la propria attività per circa 0,4 milioni di Euro. A fronte di tali attività ed investimenti la posizione finanziaria netta è passiva (debito) per Euro 3,5 milioni rispetto a passiva (debito) per Euro 0,2 milioni al 31 dicembre 2020. Il patrimonio netto è pari a Euro 5,5 milioni rispetto a Euro 6,5 milioni al 31 dicembre 2020.