Best Brands 2022 rivela le migliori marche italiane

Sono Mulino Bianco, Müller, Amazon e PayPal le marche in cima alle quattro categorie dei ranking Best Brands, presentati nel corso dell’evento conclusivo che si è tenuto negli studi Rai di via Mecenate a Milano (vedi articolo EFA News del 30-3-22). Ad annunciare le “prime della classe” 2022 Enzo Frasio di GfK e Giovanni Ghelardi di Serviceplan, che hanno portato Best Brands in Italia sette anni fa, affiancati da Lorenzo Sassoli de Bianchi, presidente di Upa, che patrocina l’iniziativa.

Momento di grande interesse il key note speech di Marco De Rossi, il fondatore di WeSchool, la start up EdTech che ha già fidelizzato quasi 250.000 professori e oltre 2 milioni di studenti. WeSchool ha vinto l’Innovation Award Best Brands 2022 che consiste in un assegno di 100.000 euro in spazi pubblicitari, succedendo nell’albo d’oro ad Airbnb, Shazam, Andrea Bocelli Foundation, Satispay e Treedom. Interessanti novità nell’edizione di quest’anno, a partire dalla presentazione del Libro Uno dei Best Brands Italiani. Curato da Giampaolo Colletti, giornalista ed esperto di comunicazione e marketing, il libro è frutto del lavoro di 9 marche nelle prime posizioni del ranking 2021: Amazon, Aperol, Bmw, Dash, Mulino Bianco, Nutella, Pril, Rio Mare e Samsung, che hanno messo a fattor comune la loro esperienza per analizzare i dati della ricerca.

Per la categoria Best Product Brand 2022 è stata premiata Mulino Bianco, che ha preceduto di poco Nutella. A completare la rosa dei dieci finalisti nell’ordine Coca Cola, Lego, Dash, Alexa, Rio Mare, Nike, Samsung (audio/video) e Kinder. È Müller a guidare la top ten di Best Brands dedicata alle marche che si sono distinte per la miglior crescita nell’anno. Da segnalare la forte presenza nel ranking di brand legati al mondo beverage e all’igiene personale. Seguono As do Mar, Elmex, San Benedetto, Borotalco, Campari, L’Angelica, Sogni d’Oro, Apple (Hardware/PC) e Caffè Borbone.

I Best Phygital Brand sono invece le marche che hanno la capacità di ingaggiare il consumatore su tutti i touchpoint. Una classifica che sancisce un inedito vincitore, con PayPal. A seguire, Samsung (Grandi Elettrodomestici), UnipolSai, Amazon, Nike, Ovs, H&M, Booking.com, Sony (console) e Unieuro. Infine, la Best Sustainability, la classifica introdotta nella scorsa edizione, che ha visto solamente tre brand in grado di riconfermarsi nella top ten. A guidare il ranking è Amazon, seguita da Mulino Bianco, Intesa Sanpaolo, Samsung (cellulari), Bmw, Adidas, Alce Nero, Rio Mare, Coop, Enjoy (Eni).