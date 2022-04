Plasmon compie 120 anni

In occasione dei 120 anni Plasmon rinnova la sua immagine e il proprio modo di comunicare. Un nuovo logo e una nuova grafica per rappresentare l’impegno del brand verso l’Italia fondato su tre i pilastri: "il sempre più concreto e passionale sostegno alla filiera italiana, trasparenza e chiarezza nell’etichetta, e infine un linguaggio più inclusivo per accogliere tutte le famiglie", si legge in una nota stampa.

Sui prodotti realizzati con materie prime italiane, che rappresentano ad oggi l’85% della range dell'azienda, con l’obiettivo di continuare in questa direzione, è stato inserito il marchio di riconoscibilità a tutela della sicurezza degli alimenti per l’infanzia made in Italy. Il marchio è frutto del lavoro che l’azienda ha intrapreso con il ministero della Politiche agricole e forestali per rendere i consumatori sempre più consapevoli rispetto all’origine e alla tracciabilità delle materie prime. .

La nuova identità si concentra inoltre sull’importanza di prodotti 100% naturali, con una lista ingredienti corta e trasparente, e rassicura non solo sull’assenza di coloranti, conservanti, come richiesto per gli alimenti per i più piccoli, ma anche sull’assenza di ingredienti non necessari quali gli amidi, ed inoltre sulla semplicità e cura nella preparazione delle ricette (ad esempio, l’omogeneizzato di frutta contiene solo frutta, succo di limone e vitamina C).

“I genitori sono sempre più attenti all’etichetta e all’origine degli ingredienti e cercano dai brand trasparenza e rassicurazione", sottolinea Sheila Bagattini, Marketing Manager Infant dell'azienda. "Per questo, nella nuova immagine dei prodotti abbiamo voluto privilegiare informazioni chiare e semplici come il racconto della cura che mettiamo nelle nostre ricette: a partire dalla ricerca di ingredienti italiani, la garanzia di una filiera controllata e tracciata con al centro il nostro stabilimento di Latina. È anche in questo modo che portiamo avanti il nostro impegno nel crescere insieme il futuro dell’Italia: guidando e consigliando i genitori verso una corretta alimentazione specifica per i più piccoli”. “Infine, anche il linguaggio si rinnova", come sottolinea Francesco Meschieri, direttore Marketing Italia. "Vogliamo abbracciare tutte le famiglie e sostenere una genitorialità sempre più condivisa e aperta: nel nuovo logo non comparirà più il claim 'scelto dalle mamme italiane dal 1902', perché i grandi cambiamenti passano anche per i piccoli gesti".