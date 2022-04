Riso Scotti diventa partner di Too Good To Go

In Italia ogni persona butta via circa 30 chili di cibo all’anno. Se allarghiamo l’analisi al contesto europeo, gli sprechi alimentari annui salgono complessivamente a circa 88 milioni di tonnellate di cibo. Sono numeri impressionanti che fanno scattare un vero e proprio allarme.

Riso Scotti ha deciso di condividere con Too Good To Go un lavoro costante di sensibilizzazione, consapevole che il 53% di tutto lo spreco alimentare in Europa si verifica a livello domestico: informare correttamente e costantemente i consumatori e portare avanti azioni concrete con un impatto reale sul problema diventa fondamentale e prioritario.

Per tradurre le parole in fatti tangibili e contribuire alla costruzione di un movimento anti-spreco globale, Riso Scotti entra così a far parte della comunità di grandi partner che si uniscono a Too Good To Go per contrastare lo spreco alimentare, impegnandosi come "fabbrica contro lo spreco per diminuire sempre più efficacemente gli sprechi alimentari dei prodotti rimasti a magazzino e altrimenti destinati ad essere smaltiti, e promuovendo una puntuale comunicazione anti-spreco rivolta al consumatore.

"La lotta allo spreco è per sua stessa natura parte dell’economia circolare che Riso Scotti sta perseguendo da anni come modello di sostenibilità – afferma il Presidente Dario Scotti - Pensare in maniera circolare vuol dire ridurre gli sprechi, ma anche essere in grado di dare una seconda vita agli scarti di produzione che vengono a crearsi ad ogni step della filiera agroalimentare".

"Abbiamo adottato una strategia di circolarità che ci permette di non sprecare nulla", aggiunge l’Energy, Safety & Environmental Manager Lorenzo Cerri. "La politica ambientale di Riso Scotti inizia nellerisaie, dove si limita ogni possibile danno agli ecosistemi, grazie all’adozione e alla promozione di conoscenze, tecniche e comportamenti sostenibili e responsabili, e prosegue con la realizzazione di prodotti di qualità, che impattano quanto meno possibile sull’ambiente, anche nelle fasi d’uso e di smaltimento".