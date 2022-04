Lo Conte: poker di brand a MarcabyBolognaFiere

Il Gruppo Lo Conte, leader nel mercato delle farine speciali, ingredienti, accessori per dolci e salati e alimentazione speciale, si presenta all’edizione 2022 di Marca - la fiera del private label a Bologna dal 12 al 13 aprile - con importanti novità, che riguardano tutti i quattro brand aziendali: Le Farine Magiche, Molino Vigevano, Decorì e Giusto.

Le Farine Magiche, forse il più noto al grande pubblico dopo la campagna pubblicitaria che ne ha accompagnato il lancio con Orietta Berti testimonial, è il miglior ambasciatore della capacità del gruppo avellinese di individuare le nuove esigenze dei consumatori e di soddisfarle con prodotti garantiti quanto a qualità e a performance in cucina.

Molino Vigevano si presenta a Marca con tanti prodotti, prima fra tutti la linea biologica, in esposizione con tutte le sue referenze, realizzata con ingredienti certificati e che comprende l’ultima novità di Molino Vigevano: aRoma, la nuova ed esclusiva farina per Pinsa e Teglia Romana, con germe di grano vitale macinato a pietra e un’innovativa Fibra Vegetale, ideale per le alte idratazioni. Molino Vigevano conferma inoltre anche l’attenzione alla sostenibilità con il lancio dei nuovi astucci, doppiamente ecologici: perché fatti in un materiale green come il cartone e perché concepiti in funzione antispreco, in quanto permettono di prolungare la shelf-life delle farine.

Per quanto riguarda Decorì, emblema della capacità di ricerca e innovazione è la colla di pesce vegetale: nata per soddisfare le richieste di vegetariani e vegani e anche di chi ha sposato la filosofia del “cruelty free”, offre comunque le garanzie di tutti i prodotti Decorì in termini di performance, perché assicura una copertura e una tenuta perfette a ogni ricetta.

Infine Giusto, l’ultimo arrivato in casa Lo Conte rappresenta anche una new entry nel canale GDO. Marchio storico del canale farmacia da più di 30 anni, è presente da pochi mesi anche sugli scaffali della distribuzione moderna con una selezione di prodotti della linea Senza Glutine. L'assortimento comprende anche le linee Senza Zuccheri Aggiunti, Diabel e Aproteico.

Fondato negli anni ’30 da Giuseppe Lo Conte, il gruppo ha un fatturato consolidato di 50 milioni di euro e ha 5 sedi: la principale in Irpinia e 4 stabilimenti in Italia, Frigento (Av), San Nicola — Ariano Irpino (Av), San Benedetto del Tronto (AP), Torre d'Isola (PV).