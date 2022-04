Benessere animale: Martelli ottiene la garanzia “antibiotic free”

Il Gruppo Martelli, azienda specializzata da quattro generazioni nella lavorazione di carne suina, ha conseguito un importante riconoscimento per il benessere animale. La linea “Qui Ti Voglio”, che comprende un’intera gamma di prodotti realizzati con carne suina senza antibiotici, è stata certificata da Sgs Italia come “da suini allevati senza utilizzo di antibiotici dalla nascita”.

“Si tratta di un altro fondamentale traguardo", commentano Marco e Nicola Martelli, quarta generazione alla guida del Gruppo, "che come azienda abbiamo fortemente voluto perseguire. Un ente certificatore accreditato, infatti, ha sostanzialmente verificato e attestato le 'buone pratiche' che mettiamo in campo ormai da diverso tempo, e che rappresentano un plus di notevole valore sotto diversi aspetti. Una carne senza antibiotici tutela infatti, in primo luogo, il benessere del consumatore. Al contempo, contribuisce a quell’equilibrio biologico che è centrale in tutti i nostri programmi di allevamento”.

"Tutti i capi della linea sono allevati senza l’apporto di antibiotici fin dalla nascita, per garantire il massimo della sicurezza alimentare. Tutto ciò è possibile attraverso l’allevamento dei suini in corretti spazi per ridurre lo stress e migliorare la qualità della vita, un’appropriata gestione degli ambienti attraverso il riciclo continuo dell’aria e un avanzato sistema di pulizie delle porcilaie oltre che ad una sana alimentazione integrata e controllata", si legge in una nota stampa. Il sistema di certificazione prevede verifiche periodiche di conformità del processo produttivo e campionamenti e prove sui prodotti. Queste informazioni sono indicate sulle confezioni, studiate realizzata ad hoc per tutta la gamma, attraverso un QR Code, associato a ogni confezione, che permette di ricevere con facilità e immediatezza informazioni sulla provenienza del suino e sugli allevamenti.

Come per gli altri prodotti del Gruppo Martelli, anche la linea “Qui Ti Voglio” è distribuita in Italia e all’estero, tra cui Usa, Francia, Germania, Australia e Giappone.