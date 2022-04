Giornata mondiale della terra, cresce la foresta Rovagnati

In occasione della Giornata mondiale della Terra, in programma per venerdì 22 aprile, Rovagnati, storico marchio di salumi italiani, ha rinnovato la partnership con Treedom, piattaforma web e B Corp che permette di attivare progetti agroforestali in tutto il mondo, per sostenere la foresta Rovagnati con nuovi alberi. La foresta si è arricchita di nuove piante arrivando così a contare oltre 1300 alberi, tra cui avocado, arancio, cacao e mangrovia bianca collocati in 7 paesi del mondo (Camerun, Honduras, Kenya, Madagascar, Colombia, Haiti e Tanzania).

L’iniziativa ha anche una componente sociale in quanto permette di dare lavoro a tante persone appartenenti alle comunità in cui gli alberi vengono piantumati. Il programma prevede infatti che tutti gli alberi siano piantati e curati dagli agricoltori locali, con l’obiettivo finale di contribuire al benessere sociale, ambientale e finanziario di intere comunità. Ogni albero è geolocalizzato, fotografato e ha la sua pagina online su treedom.net: è così possibile ricevere notizie sul progetto agroforestale di cui fa parte. “L’attenzione e il rispetto per l’ambiente sono valori cardine per Rovagnati e punti centrale del nostro programma di Corporate Social Responsibility. Abbiamo deciso di rinnovare la partnership perché riteniamo sia un progetto lodevole per il pianeta e per le comunità. L’iniziativa ci permette di coinvolgere attivamente anche i consumatori rendendoli partecipi del cambiamento”, ha commentato Gabriele Rusconi, Managing Director e Board Member.

La foresta rientra nel più ampio programma di Corporate Social Responsibility dell’azienda: “Rovagnati Qualità Responsabile” (Rqr), che in linea con gli Sdg’s delle Nazioni Unite, si impegna a promuovere uno sviluppo sostenibile, ponendo persone e ambiente al centro delle iniziative che l’azienda mette in campo. Quest’anno, inoltre, per amplificare il progetto, l'azienda ha deciso di coinvolgere anche i consumatori: dal 20 al 25 aprile, donerà un albero a ciascun consumatore a fronte di una spesa di 80€ sull’e-shop.